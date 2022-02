Tři základní důvody, proč muži ztrácejí o ženu zájem

Ať už k tomu dojde po delší době, nebo zdánlivě přes noc, ztráta zájmu ze strany milovaného partnera může být více než zdrcující. Co za ní nejčastěji stojí a dá se s tím něco dělat, než bude příliš pozdě?

„Jako vztahový kouč mluvím s mnoha muži (i ženami), kteří se stávají doslova obětí běžného chování, které ve výsledku způsobuje zánik jejich vztahů. Naštěstí, pokud si zavčasu uvědomíte, že se muž odtahuje, můžete vztah napravit, než bude příliš pozdě,“ radí ženám Clay Andrews.

Tento vztahový kouč je rovněž jedním ze zakladatelů platformy s názvem Attract the One - jeho specializací je pomáhat lidem napravovat, udržovat a prohlubovat vztahy. Spolupracuje navíc s desítkami dalších odborníků.

Má pocit, že vás neumí (nemůže) ničím potěšit

„Muž často ztrácí zájem, když si žena, kterou miluje, příliš stěžuje. Obzvláště na něj,“ přibližuje jeden z problémů Andrews pro Yourtango.

Mnohé ženy si ve vztazích stěžují na nedostatek komunikace nebo vzájemného spojení. Někdy tak činí ve snaze získat ve vztahu více kontroly (obzvlášť, pokud ji v jiných oblastech svého života nemají či ztrácejí). Mužům ale takové chování a stěžování připadá často jako jejich osobní selhání, protože vás neumí udělat šťastnou. A pokud nic z toho, co dělá, nezabírá, proč by se měl dál snažit?

Muži jednoduše ztrácejí zájem, když jsou uvězněni v situaci, ve které se cítí poraženi a nelze v ní vyhrát.

Jak to napravit? Není nic špatného na tom říkat svou pravdu a vyjadřovat své pocity. Většina žen to ale vyjadřuje se zaměřením na problém, místo na to, co opravdu chtějí.

Je velký rozdíl, když řeknete „Takhle se mě nedotýkej.“ Nebo „Chci, aby ses mě dotýkal tak, abych cítila tvé teplo.“ Je prostě rozdíl v tom, když muži natvrdo řeknete, že ho nechcete, nebo naopak, že si s ním chcete užívat krásný večer.

Nemůže být vedle vás sám sebou

Dalším důvodem, proč muži ztrácejí často zájem, je pocit, že nemohou být ve vaší přítomnosti sami sebou. Často je to způsobeno velkými očekáváními ze strany ženy, odsuzujícím chováním nebo také nucením dělat či chovat se tak, jak není pro muže přirozené.

Jak to napravit? Základem je naprosté přijetí. Když jako žena muže nepřijmete takového, jaký je, a budete so ho snažit změnit, začne se logicky odtahovat, aby vás nezklamal.

Má jiné priority

Třetím hlavním důvodem ztráty zájmu o ženu je prostě fakt, že má v daném okamžiku jiné aktivity či povinnosti, které jsou pro něj v tu chvíli důležitější. Může jít jak o problémy v širší rodině, ale klidně i termíny úkolů v práci, které jsou náročné na zodpovědnost i zpracování.

„Muži jednoduše fungují tak, že se v dané chvíli soustředí vždy na to, co má nejvyšší prioritu. Ať už je to špatně, nebo ne, ne vždy tak bude žena prioritou číslo jedna,“ dodává Andrews.

Jak to napravit? Když taková situace nastane, nesnažte se za každou cenu soutěžit o jeho pozornost. Lehko tak muž získá pocit, že si musí mezi něčím vybrat. „A i když vyhrajete, věřte tomu, že vám i jemu to bude dlouho vadit, protože jste ho do takové situace dostala,“ doplňuje.