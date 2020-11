Tři věci, které děláte online a mohou uškodit vašemu vztahu

„Pokud bychom požádali tucet párů, aby definovaly emoční podvádění, pravděpodobně bychom dostali tucet různých odpovědí,“ říká psycholog Kevin Gilliland pro Health a dodává, že jediným řešením je vyjasnit si v páru hned od začátku, co je přijatelné, a co nikoliv.

Zní to dost neškodně. Vždyť co je na tom, občas se podívat, co dělá váš expřítel nebo expřítelkyně. Vždyť zvědavost je lidská přirozenost. Má to ale háček.

„Pokud pravidelně sledujete, co dělá váš expartner na Instagramu nebo Facebooku, měli byste se zamyslet, co opravdu za tímto chováním stojí. Může to být stesk, nebo také přemýšlení nad tím, co kdyby. Ať už je to tak, či onak, vzpomínání na minulé vztahy je riskantní,“ říká Gilliland.