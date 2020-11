Tři typy lidí, kteří sledují porno

Někteří lidé tvrdí, že pornografie dokáže zachránit manželství, pro jiné je sledování porna nepřijatelná záležitost. Ať už zastáváte jakýkoliv názor, jedno je jasné. Pornografie ovlivňuje své konzumenty a má velký vliv na následné sexuální chování. To alespoň potvrzuje výzkum zveřejněný v časopise The Journal of Sexual Medicine, podle kterého existují tři druhy diváků porna.