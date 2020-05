Top přednosti, které muži u žen oceňují

Co je tedy podle nich u žen atraktivní vyjma vzhledu?

Naopak neustálé dotazy typu „Sluší mi to? Nemám tlustá stehna?” mohou v mužích velmi rychle vzbudit nechuť.

Jak uvádí server Yourtango, každý muž chce být pro svou vyvolenou rytířem v zářivé zbroji. A chce ji svým způsobem rozmazlovat jako princeznu, to ale neznamená, že by se tak žena i měla chovat.

Dopřejte mu možnost rozmazlit vás romantickou večeří nebo překvapit šperky, aniž byste něco z toho výslovně vyžadovala. Muži rádi dělají ženám radost, ale rovněž ocení, když na to nemusí padnout veškeré jejich úspory.

Muži milují ženy, které jsou spontánní. A to nejen na počátku vztahu, ale i později. Nebojte se proto dělat věci, které jsou výplodem okamžiku - polibte ho vášnivě před odchodem do práce, protože zrovna chcete, nebo udělejte cokoli jiného, co je vám po chuti.