Tajemství sexuálně atraktivních jedinců

Jen tak si nevysní šťastný konec a umí netlačit na pilu. Pokud vidí možné začínající mezilidské spojení, nebo něco vzrušujícího, rádi investují čas i energii. Vše ale nechávají plynout svým vlastním tempem. To je důvod, proč se objekt jejich touhy necítí manipulován, nebo tlačen.

Co nás nejvíc přitahuje na potenciálním protějšku

Sexy lidi není snadné upoutat. Nechovají se ale tak, protože by hráli nějaké hry, prostě počítají s tím, že jejich objekt zájmu se projeví, pokud na to bude připravený. Díky tomu, že dokážou respektovat prostor a potřeby ostatních, se s nimi nikdo necítí uvězněn.

Dobře se starají o svoje tělo i duši a udržují je tak fit, jak je to možné. Znají své potřeby, vědí, jak načerpat energii, jak vypnout a odpočinout si, když je potřeba. Rádi jsou v pohybu a dokážou si velice užít nové zážitky. Svět je zkrátka láká a zajímá. A tento přístup lehce předají svému okolí.

Nejsou pasivní a nestaví se do role čekatele, ale svou „kořist” neuhánějí. Také zvládají zdatně prohodit role.

Dobře vědí, co jejich partner nebo potencionální partner chce a potřebuje. I když se necítí tak, že musí všechna tato přání a potřeby plnit, vědí o nich. Uvědomují si, co je pro partnera důležité emocionálně, sexuálně i mentálně. Ve vztahu s nimi se člověk cítí vnímaný.

V zásadě se s nimi špatně manipuluje jakýmkoliv způsobem a nedají se kontrolovat proti svojí vůli. To, co po nich chcete, si nejde vynutit nebo koupit. Je to tím, že znají sami sebe, svá přání a potřeby.