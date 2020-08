Starší žena versus mladší muž

„V posledních dvou dekádách mohli mít mladší muži zájem, nicméně žena považovala takový vztah za nemožný. Takže se do ničeho nepouštěla. Dnes mají ženy mnohem více možností. Sociální normy neovlivňují naše životy jako dřív,“ myslí si sexuální terapeutka Lonnie Barbachová.

Zajímavé je, že starší společenské normy jakoby korespondovaly s názory odborníků na kvalitu takových vztahů. Potvrzovaly to i výsledky průzkumů – např. studie Glorie Cowanové z roku 1984 naznačuje, že vztah partnerů s velkým věkovým rozdílem má malou šanci na úspěch.

Nicméně, většina žen středního věku, které vyhledávají mladší partnery, už za sebou má nepovedené manželství nebo dlouholeté partnerství s mužem podobného věku. Kromě zklamání jim obvykle přineslo i zkušenosti, nadhled, vědomí toho, co od života a vztahu chtít, či nechtít. Což jsou velká plus pro jakýkoli vztah.

Láska se na věk neptá aneb Když je žena starší o téměř 40 let

Co muže na starších ženách přitahuje:

Muže netlačí do založení rodiny a ty se i díky tomu mohou soustředit na vztah než budoucnost jako takovou.

Už nepochybují o tom, kdo jsou a co se jim líbí a jsou schopné nabídnout upřímnost i jinou perspektivu.

Pokud ovšem lidé s velmi odlišnými daty narození vytvoří stabilní pár, čeká je specifická sada problémů. Podle malé studie publikované v časopise Journal of Couple and Relationship Therapy vnímali muži a ženy v podobných vztazích taková manželství pozitivně, zároveň se ale setkávali s odsuzováním. Nebo se ho alespoň báli. Ze studie přitom vyplynulo, že jsou to vztahy jako kterékoliv jiné.