Spánkový rozvod může zkvalitnit vztah

Spánkový rozvod není nic tak neobvyklého, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jde jednoduše o to, že každý z partnerů spí za takových podmínek, jaké mu vyhovují, aby si užil kvalitní a dlouhý spánek.

Z hlediska pojmu rozvod jde rozhodně o příjemnější variantu, která navíc není nijak vzácná. Jak totiž dokládají mnohé průzkumy, stále více lidí si stěžuje na to, že jejich partner v noci chrápe, nebo je jinak ruší, takže si spánek příliš neužijí.

„Za spánkový rozvod můžeme považovat jak oddělené postele ve stejné místnosti, tak i zcela oddělené ložnice partnerů. Jde o to, co kdo preferuje,“ uvedla pro server Health doktorka Carolyn Deanová.

Jak dále dodává, spánkový rozvod s sebou přináší mnohá další pozitiva, kromě toho, že vám do ucha nebude chrápat partner. Každý z partnerů může odcházet spát tehdy, kdy se mu to hodí, aniž by toho druhého rušil. Také si může zvolit vyhovující teplotu v místnosti atd.