Slova, která jsou hnacím motorem a pojítkem vztahu

Snad každý člověk, a je jedno jakého pohlaví, jako malý viděl nespočet pohádek, kde nakonec dobro zvítězí nad zlem a princ dostane princeznu za ženu a žijí spolu šťastně až do smrti.

Koneckonců pohádky a romantické filmy na tomto principu založené vídáme v televizi celý život i v dospělosti - vánoční doba je toho jasným příkladem.

Jak to, že to ale v reálném životě nebývá tak jednoduché jako ve zmíněných příbězích? A existuje vůbec něco, co nám dopomůže k našemu „šťastnému konci”?

Návodů na spokojený a trvalý vztah existuje celá řada. A mezi nimi i pár jednoduchých slov, která jsou doslova „hnacím motorem” mnohých z nich. Pokud vám přišlo na mysli vyznání lásky, i to je důležité, ale není to nejdůležitější. Navíc, velmi rychle může „zevšednět” a jeho účinek rychle vyšumí.

Podle odbornice na vztahy Chelsea Flaggové ta pravá slova, která mají moc udržet vztah v chodu, v sobě nezahrnují tolik lásky jako zmíněné vyznání. Naopak – vyžadují umění uznat svou vlastní zranitelnost, odevzdání, poctivost, ale i umět uznat názor svého partnera. Onou kouzelnou formulí je jednoduše umět říct „Měl/a jsi pravdu.”

Pokud se to naučíte, změní se tím ve vztahu několik věcí, které jsou ovšem pro jeho udržení zásadní.

Skutečné přiznání, že vás to mrzí

Někdo by mohl namítnout, že i slova podobného významu „je mi to líto” udělají stejnou službu. Jenže tak to ne vždy je. Kolikrát jste třeba nutili své děti se omluvit za něco, co provedly, i když samy nechtěly? Kolikrát jste sami řekli, že je vám to líto, jen pro uklidnění situace?

Pokud doslovně přiznáte, že ten druhý měl pravdu, uznáte tím bez jakýchkoli pochyb jeho názor. A to je veliký rozdíl.

Dáváte najevo, že skutečně nasloucháte

Naslouchat jeden druhému je ve vztahu potřebné. V době, kdy naše životy ale doslova ovládají moderní technologie všeho druhu, na skutečné naslouchání ve vztahu není vždy prostor.

Pokud přiznáte, že měl partner pravdu, kromě jeho uznání mu dáváte najevo, že opravdu nasloucháte.

Uznáte, že nejste dokonalí