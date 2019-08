Sexuoložka Hanka Fifková: Už se zakazují pohádky, prý jsou sexistické

Sexuoložka Hanka Fifková: Jak se v Česku žije transsexuálním dětem

Vztahy a sex

Zkuste si představit, co byste dělali, kdyby váš pětiletý syn zničehonic řekl: „Mami, asi jsem holka.“ Ale třeba by to nebylo zničehonic. Nikdy se totiž...