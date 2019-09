Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Jaké jsou možnosti ke zvýšení libida u žen

Vědci svého času zkoušeli i to, jestli by sexuální vzrušení a zvlhčení ženských pohlavních orgánů nezlepšila zmíněná viagra. Výsledky byly rozpačité. Ukázalo se, že u žen je to přece jenom složitější než u mužů.

Zvlhčení pochvy, které je signálem pohlavního vzrušení, není závislé ani tak na cévních pochodech, tedy zvýšeném prokrvení pohlavních orgánů, jako spíš na emočním naladění a úrovni sexuálního vzrušení.

Vědci zjistili, že sexuální vzrušivost lidí stimulují farmaka, která zvyšují v mozku množství i efekty neurohormonu dopaminu, jednoho z přenašečů mozkových vzruchů. Tato farmaka pomáhají lidem dosáhnout rovněž orgasmu. U mužů byl v tomto směru dlouhá léta velice populární yohimbin, alkaloid rostlinného původu. Ten zlepšoval i problémy s erekcí.

U žen využívá zmíněný mechanismus, který zvyšuje úroveň dopaminu, lék Adyi s účinnou látkou flibanserin. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (anglická zkratka FDA), který v USA schvaluje léky, povolil před nedávnem jeho užívání u sexuálních dysfunkcí žen. Účinky tohoto léku se podobají efektům některých moderních antidepresiv.

Flibanserin, který má zvyšovat sexuální apetit i vzrušivost žen, se musí užívat denně. A jeho uvedení na trh doprovázela velká reklamní kampaň. Za jeho prosazení do praxe bojovaly dokonce i feministické spolky. Zdůrazňovaly, že muži mají svou viagru, a ženy by proto měly mít také nějaký medikament, který by učinil jejich sex snazší a příjemnější.

Flibanserin ale, jak se zdá, zatím nesplnil inzerovaná očekávání. Hlavním problémem se ukázaly vedlejší účinky, a z nich zejména nauzea, tedy nevolnost nebo i sklon ke zvracení, ale také to, že se při jeho užívání nesmí pít alkohol. Proto není takovým farmaceutickým trhákem, jakým byla svého času viagra pro muže.

Přípravek k jednorázovému užití

Jiná látka, která naposledy přesvědčila americký ústav FDA o tom, že by na ženy mohla působit jako afrodiziakum, se nazývá bremelanotid. Úřad ji schválil k užívání letos v červnu a prodává se pod obchodním názvem Vyleesi. Jde o cyklický protein, který podporuje účinky dopaminu a je zřejmě schopný podporovat erotickou aktivitu, a to u obou pohlaví.

Většího uznání se dočkal u žen. Nejspíš proto, že mužů, kteří si stěžují na nízkou sexuální touhu, není právě mnoho. Naproti tomu u žen patří nízký zájem o sex a slabá sexuální vzrušivost k nejčastějším sexuálním steskům.

Problémem bremelanotidu se ale zdá být forma aplikace. Není to totiž prostředek určený k tomu, aby ho pacientky užívaly nepřetržitě, naopak, je určený k jednorázovému použití.

Ženy si ho musí aplikovat krátce před sexem pomocí injekce, nejlépe do tukové tkáně na stehnech nebo na břichu. Efekt se má projevit krátce po aplikaci a zřejmě nebude fungovat déle než několik desítek minut. Lék se dá aplikovat také inhalačně, pomocí spreje do nosu.

O komerčním úspěchu afrodiziaka Vyleesi můžeme myslím s úspěchem pochybovat. Ženám se rozhodně nebude líbit to, že si mají před sexem píchnout injekci. Šňupání, tedy aplikace do nosu, by si mohlo získat jistou oblibu. Nejvíc teď asi záleží na tom, jak moc budou ženy spokojené s efekty léku.

Oxytocin, testosteron a další látky na podporu vzrušivosti

Dalším prostředkem, který se pokouší získat přízeň uživatelů, je nosní sprej, který obsahuje známý neurohormon oxytocin. Snaží se v organismu zvýšit hladinu tohoto hormonu lásky a sociálně pozitivní nálady, který jinak normálně vzniká v mozku. Jako přirozené afrodiziakum se proto zdál být slibným přípravkem. Širší oblibu si však zatím nezískal.

Chuť žen na sex může povzbudit i další hormon, testosteron. Tento mužský pohlavní hormon se nachází v malé míře také v organismu žen. U těch, které mají jeho hladinu přirozeně vyšší, se obvykle objevuje trochu hlubší hlas nebo větší míra ochlupení a také vyšší potřeba sexu.

A právě to vedlo kanadské i australské vědce k tomu, že vyvinuli nosní sprej, který obsahuje tento hormon. Má fungovat jako okamžitá podpora sexuální touhy, zejména pak u žen, které dlouhodobě nedosahují orgasmu. Aplikují si ho před sexuální aktivitou.

Zatím se nezdá, že by mezi uživatelkami v zahraničí vyvolal takové efekty, aby vzbudil zájem i u českých žen a ty ho začaly hromadně shánět.

Lékaři, zejména v USA, využívají na podporu sexuální vzrušivosti žen také nízké dávky testosteronu ve formě kožních gelů nebo náplastí. A to už řadu let. Pokud klientky využívají náplasti na tyto problémy, musejí si je aplikovat nepřetržitě, ale nesmějí je dostávat ve vysokých dávkách a příliš dlouho.

Opatrné dávkování testosteronu je u žen samozřejmě důležité hlavně kvůli tomu, abychom zabránili nežádoucím vedlejším účinkům. Tím je míněno hlavně to, o čem jsme už mluvili.

Pacientce poklesne tón hlasu a přiblíží se hlubším hlasům mužů, anebo se objeví nežádoucí ochlupení, zejména tam, kde to pro ženy není typické, a hlavně ani hezké.