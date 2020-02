Sexuální násilí by nemělo projít ani v manželství

Pryč jsou doby, kdy manželky musely vyhovět manželovi pokaždé, kdy zatoužil po pohlavním styku. A to i tehdy, když na něj neměly chuť. Pokud se bránily, řada manželů se nerozpakovala a vynutila si na nich sex i násilím. Nejčastěji tehdy, když měli vypito. A ženy to musely snášet. Nemohly žalovat manžela za to, že je znásilnil. Kdysi totiž platila naivní představa o plnění manželských povinností, do kterých byl zahrnován i sex.