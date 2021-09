Sex v těhotenství není žádné tabu, část těhotných si ho i užívá více

Zdravá žena, která má normální průběh těhotenství, se obvykle nemusí ničeho obávat. Naopak, měla by si užívat sex tak, jak jí to její stav dovolí.

Jiné to může být u žen s rizikovým těhotenstvím, nebo když se u těhotné maminky nečekaně objeví krvácení, bolest při souloži, případně další problémy. Ale ani to nemusí být pokaždé nepřekonatelná překážka. Pohlavní styk lze nahradit jinými formami vzájemného sexuálního uspokojení, které navíc pro ženu nepředstavují riziko nebo nějakou velkou zátěž.

Obecně ale můžeme říct, že sexuální touha žen, a často rovněž mužů, v těhotenství poněkud oslabuje, ale zcela jistě nezaniká. A v žádném případě by změny v intimním životě páru neměly vyústit v úplnou sexuální abstinenci, pokud to není vysloveně nutné ze zdravotních důvodů. Zbytečná abstinence může totiž negativně ovlivnit vztahy partnerů.

Ženy, které trpí výtoky nebo častými infekcemi pohlavních a močových cest, by měly požádat partnera, aby používal při souloži prezervativ. Ženské pohlavní orgány bývají během těhotenství náchylnější k různým vaginálním infekcím. Ty by mohly způsobit problémy ženě i miminku. Prezervativ zabrání jejich případnému přenosu. Muži, kteří zvládnou dodržovat přísnou osobní hygienu, ho používat nemusejí.

Dá se říci, že pro sex v jiném stavu platí jednoduché pravidlo. Žena by měla probrat s gynekologem v těhotenské poradně, co by jí doporučil a co ne. Lékař dokáže posoudit případná rizika nebo i to, jak jim předejít nebo se jim vyhnout.