Šest typů partnerských vztahů a jejich vliv na náš život

Nevyvážený, disfunkční typ vztahu, ve kterém je partner emocionálně, fyzicky nebo psychicky závislý na druhé osobě. „Spoluzávislé vztahy jsou konstruovány společně. Zatímco jeden partner se vžije do role ‚potřebného‘, druhý se cítí komfortně v pozici ‚pečovatele‘,“ míní Kendra Cherryová pro Very Well Mind.

V každém případě platí, že příležitostné vztahy jsou zvláště oblíbené mezi mladými dospělými. Pokud do příležitostného vztahu vstupují lidé se stejným očekáváním, pak podle studie s názvem „A metasynthesis of qualitative studies on casual sexual relationships and experiences” může tento typ vztahu vykazovat hned několik pozitiv.