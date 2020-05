Sedm způsobů, jak druhé nenudit

Mdlé reakce také pozornost zrovna neudrží. Profesor Mark Leary poukazuje na to, že pokud na vás osoba, se kterou mluvíte, slovně, nebo nonverbálně nereaguje, konverzace ji nezajímá.

Na druhou stranu, pokud druhá strana nereaguje na to, co říkáte, také vaši pozornost zrovna neupoutává. Pokud se necítíte úplně ve své kůži při konverzaci, můžete zkusit aktivně pokyvovat hlavou, usmívat se nebo udržovat oční kontakt.

Nejspíš to pomůže v proudu konverzace, už proto, že druhá osoba se cítí kvitovaná.

Najděte odvahu říct si o to, co potřebujete

Najděte odvahu říct si o to, co potřebujete Vztahy a sex

Smích povznese každý hovor. Používání humoru je pro mnoho lidí jedním z ukazatelů, kterým posuzují zařazení ve společenské hierarchii. Podle studie z roku 2016, publikované v časopise Jurnal of Personality and Social Psychology, je status lidí, kteří nevtipkují, hodnocen jako horší.

Samozřejmě, člověk se chce představit v co nejlepším světle, ale zařadit do svého vyprávění historku o něčem, co se nám nepovedlo, může významně přispět k tomu, aby se s námi lidé cítili lépe.