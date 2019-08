Schopnost přirozeného početí se snižuje. Otestujte se včas

Ještě v roce 1940 mívali muži v jednom mililitru ejakulátu kolem 110 milionů spermií. V šedesátých letech považovali lékaři za hranici nutnou k oplodnění 80 milionů spermií, v osmdesátých letech to kleslo na 40 milionů.

Dnes je to pouze 15 milionů, přičemž minimální odchylku od normální hranice spermiogramu má až 85 % mužů. Dolů šlo tak nejen množství spermií, ale i kvalita.

Na kvalitě spermií se přitom velmi podepisuje zejména věk. Není tedy pravdou, že věk muže není při oplodnění rozhodující. Kromě snížené kvality spermií stoupá i pravděpodobnost výskytu různých mutací a poškození DNA. Odkládání rodičovství na později se tak nedoporučuje ani u mužů.

„Za nejlepší věk pro početí se u mužů považuje období mezi pětadvacátým a pětatřicátým rokem. Pacienti v této věkové kategorii k nám na kliniku ovšem přicházejí spíše výjimečně. Většinu tvoří zájemci mezi pětatřicátým a padesátým rokem života,” upřesňuje lékařka Hana Višňová z pražské kliniky IVF Cube.

Kromě věku se na neplodnosti mužů podílí i prodělané nemoci, medikace či špatná životospráva. V poslední době ale roste i počet mužů, jejichž problémy způsobuje tzv. varikokéla (rozšíření žilní pleteně v semenném váčku), poruchy sexuálních funkcí, prodělané úrazy genitálií, abnormální karyotyp (soubor všech chromozomů v jádře buňky) nebo hormonální poruchy, případně kombinace těchto poruch.

Podle WHO měli muži v roce 2010 o tři čtvrtiny méně spermií než muži v padesátých letech dvacátého stolení. Foto: Profimedia.cz

„Důležitou roli ve zhoršující se kvalitě spermií navíc sehrává i náš životní styl, který je dnes více sedavý a stresující, míra znečištění životního prostředí, ve kterém žijeme, a v neposlední řadě také to, co jíme a pijeme,” upozorňuje Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha.

Muži by se proto měli zajímat o svůj stav spermií, a to co nejdříve. „Čím dřív zachytíme špatný nález, tím dřív můžeme proces zhoršování kvality spermií zvrátit, nebo se můžeme pokusit tento proces alespoň zpomalit,“ vysvětluje specialistka na genetiku a reprodukční medicínu Silvie Růžičková.

Pokud se tedy partneři snaží přes rok o miminko a nedaří se jim to, měli by co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. V případě mužů alespoň zvážit domácí testování. Jakkoliv je to pro každý pár velice těžký a náročný moment především z psychologického hlediska, není radno ho oddalovat.

Čemu se v případě nekvalitních spermií vyhnout

Přestože věk a mnoho dalších věcí ovlivnit nemůžeme, stravu a životní styl ano. Někdy i nepatrná změna dokáže mnohé.

1. Stop cigaretám

Toxické látky obsažené v cigaretovém kouři spolu s nikotinem, který způsobuje zúžení cév a snižuje tedy přítok krve do varlat a topořivých těles, mají za důsledek, že kuřáci mívají méně spermií. Jejich spermie jsou navíc často méně pohyblivé a odlišně tvarované.

2. Pozor na alkohol

Počet spermií v ejakulátu je také negativně ovlivněn alkoholem. Konzumenti alkoholu mají nižší hladinu testosteronu (hormonu důležitého pro tvorbu spermií) a jejich spermie jsou méně pohyblivé.

3. Stres

Nižší hladiny testosteronu způsobuje i stres, hlavně ten dlouhodobý. Muži, kteří mají psychicky náročné povolání a jsou celý týden pod velkým tlakem, by alespoň o víkendu a dovolených měli dělat vše proto, aby si mysl odpočala (zkusit vypnout pracovní telefon, jít na procházku do přírody, dát si lehkou večeři a před spaním si zacvičit jógu).

4. Tělesný tuk

Dalším faktorem, který má vliv na hladinu testosteronu, je tloušťka, resp. množství tělesného tuku. Čím více tuku (podkožního i útrobního), tím méně testosteronu a tím pádem vyšší riziko neplodnosti.

5. Vysoká teplota

Na správný vývoj spermií má také vliv teplota. Optimální teplota pro zrání spermií je o pár stupňů nižší než teplota tělesná. Právě proto jsou mužská varlata uložena v šourku, mimo tělní dutinu.

Muži by se tedy měli vyvarovat aktivit, které teplotu varlat mohou nějakým způsobem zvyšovat, jako je například nošení těsného prádla a kalhot, horkých koupelí, saunování a také přílišného sezení (negativní vliv na tvorbu spermií může mít i častá jízda na kole).

6. Pozor na lubrikační gely

Příliš se o tom neví, ale šance na početí miminka mohou významně snížit i některé lubrikační gely, které mají dnes již více funkcí než jen zvlhčovat vaginu. Dokážou například posilovat prožití orgasmu, mají chladivý nebo naopak hřejivý účinek a některé dokonce slibují, že se díky nim pochva stáhne a dosáhnete pocitu jako při prvním milování.

Jenže právě kvůli obsahu nejrůznějších podpůrných látek mohou mít lubrikační gely i negativní dopad na početí. Široká škála chemikálií může způsobovat nejen podráždění vaginy, ale i vaginální infekce. Zároveň mají tyto gely jiné pH, než je zapotřebí při procesu oplodnění.

Spermie ke svému přežití potřebují co nepřátelštější a pro ně nejpřirozenější prostředí. Semenná tekutina, ve které se spermie nacházejí, má pH kolem 7,4. Vaginální prostředí se během ovulace snaží přizpůsobit z kyselého pH na to zásadité, aby mohly spermie co nejsnadněji „zaútočit“ na vajíčko.

Lubrikační gely mají ve většině případů pH kyselé, a proto při kontaktu s nimi spermie téměř okamžitě umírají, nebo je ovlivněn jejich pohyb.

Proto výrobci dnes již vyvinuli lubrikační gely, které naopak dokážou podpořit oplodnění. Fungují na principu obyčejného lubrikačního gelu s tím rozdílem, že pro spermie vytvářejí přátelské prostředí. A navíc jim dodávají potřebnou energii, aby dorazily k vajíčku v co nejkratší době. Jejich složení tak kopíruje složení semenné tekutiny.

