Rozdíl mezi poblouzněním a láskou

Co je to vlastně poblouznění? Podle mentorky Janet Ong Zimmermanové jde o nevinnou fantazii, kterou si představujeme jako lásku. Objevuje se tehdy, když jsme doslova zamilovaní do představy lásky. Tento pocit začíná již ve velmi mladém věku tzv. štěněčí láskou a pokračuje až do dospělosti.