Recept na šťastný vztah? Poznejte svůj jazyk omluvy

Poprvé se na jazyky omluvy zaměřil doktor Gary Chapman v knize The Five Languages of Apology, kde popsal, že lidé mají různé preference ohledně toho, jak vyjadřovat a přijímat omluvu. Nutno podotknout, že váš osobitý jazyk omluvy vzniká už v dětství.

Díky tomu se vyhnou impulzivním omluvám, které leckdy nejsou zcela upřímné. Naopak, co je psáno, to je dáno, a tak se nemusíte bát, že by napsaná omluva byla podřadnější než omluva z očí do očí.