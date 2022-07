Prospěšná fakta o lásce aneb Aby ta pravá konečně potkala i vás

Láska je složitá. Jako v pohádce tajně věříme, že jednoho dne přijede náš princ na bílém koni, naplní naše sny a my s ním budeme žít šťastně až do smrti. Jenže romantika z obrazovek či stránek knih je od reality velmi vzdálená. I přesto se držíme určitých věcí a věříme, že když je budeme dělat, láska jednoho dne určitě přijde.

„Jenže tím řada žen podkopává svou vlastní šanci na pravou lásku a většinou končí s muži, kteří si je nezaslouží,“ vysvětluje na svém blogu koučka Mitzi Bockmannová, která více než deset let lidem radí, jak udělat v životě změny a dosáhnout všeho, co chtějí.

Jak zdůrazňuje, než pravou lásku najdou, musí se ženy naučit několik základních věcí o ní a držet se jich.

Sex nerovná se láska

„Za dobu své praxe jsem nezažila jedinou ženu, která by v určité fázi svého života neměla sex s mužem jen proto, že chtěla, aby ji miloval. I když věřím, že některé to nikdy neudělají. Je jich ale málo,“ tvrdí koučka s vysvětlením, že jakkoli to ve filmech funguje (tedy nejprve skončí v posteli, a následně se zamilují), v reálu jen zcela výjimečně.

Muži chtějí sex a ne vždy se u nich sex rovná lásce – jako tomu bývá u žen. Sex je prostě sex.

Nejlepší rada? Mít sex s mužem tehdy, když to sama chcete. Ne když máte pocit, že by to bylo dobré, nebo aby vás miloval. „Je to jedno z pravidel o lásce, které je vhodné si uvědomit dříve, než přijde možné zklamání.“

Pokud s vámi není v kontaktu, nemá zájem

Kolikrát se vám už stalo, že jste seděla s telefonem v ruce a čekala, až váš nový objev zavolá nebo pošle zprávu? A kolikrát jste byla zklamaná?

Je dobré si uvědomit, že muž, který neprojevuje téměř žádný zájem o kontakt, nejspíš není na stejné vlně jako vy, co se týče možného vztahu. Sice může být někdy zaneprázdněn, ale pokud se tak děje delší dobu, případně přichází s výmluvami, je to dost jasné.

„Muži jsou lovci. Pokud mají zájem s vámi mluvit, případně cokoli dalšího, udělají pro to vše možné. Když zájem nemají, snažit se nebudou,“ dává jednoduchý náhled odbornice.

Přílišná citová závislost ho odradí

Oddanost novému partnerovi může být prospěšná, nesmí se ale proměnit v citovou závislost. Takové chování muže nejspíš odežene. Proč? Protože nikdo nemá rád, když je „lapen a nemůže se volně nadechnout“. Vyvolává to pocit, že ztrácí vlastní svobodu. A to není prospěšné pro nikoho v páru.

Je proto dobré vědět, jak si ve vztahu stojíte. Buďte sama sebou, upřímná a jistá jeho city k vám. Nebudou-li vroucí, svou závislostí to nevyřešíte, jen zhoršíte. Jděte do vztahu sebevědomě a s vědomím, že pokud to náhodou nevyjde, nic se neděje. Nebudete to snadné, ale dá se to přežít.

Pokud neumíte definovat sama sebe, pro jiné bude těžší vás milovat

„Mnoho z nás vstupuje do vztahu jako kus hlíny a čeká, až nás někdo vytvaruje do podoby, která je pro vztah vhodná. Nevíme, kdo jsme mimo vztah a máme pocit, že jen ve vztahu poznáme, kdo jsme,“ vysvětluje koučka problém, který se odráží v nejednom vztahu.

„Je ale více než důležité vědět, kdo jste a co znamenáte v tomto světě. Zvlášť když vstupujete do nového vztahu. Budete-li vědět, co chcete a co si zasloužíte, budete typem člověka, do kterého bude snazší se zamilovat. Bude z vás sálat sebevědomí a přitáhnete tak někoho, koho si zasloužíte a on vás,“ vysvětluje.

Pokud se rozejdete, i tak budete v pohodě

Toto tvrzení mnoho lidí nechápe. Jednoduše nevěří, že mohou být v pohodě, i pokud budou single. A být single rozhodně není nic hrozného. Nabízí to spoustu možností, jak dělat, co chcete a kde chcete. A když se díky tomu náhodou objeví někdo, po jehož boku vám bude dobře, bude to jen bonus ke stávajícímu stavu.