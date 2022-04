Poradna: Třicetiletá dcera je stále sama, s nikým doposud ani nechodila

Neměly jsme to spolu lehké. Ovdověla jsem, když jí byly čtyři roky. Přišlo to jako náhlý šok. Najednou jsem zůstala na všechno v podstatě sama a k tomu plná bolesti i zoufalství. Prarodiče se mi snažili pomoct. Byla to úleva, ale ne řešení. Díky tomu jsem se však mohla později seznámit se svým přítelem. Teoreticky nic nebránilo ani tomu, abych se znovu vdala. Bála jsem se ovšem přivést dceři domů nevlastního otce. Proto se s přítelem patnáct let jenom stýkám. Nikdy jsme spolu nebydleli. Tak trochu jsme plánovali, že spolu začneme žít, až se dcera vdá a odstěhuje se z domova. Jenže ona žije stále se mnou a nechce na tom nic měnit. Jako by se bála světa. Často přemýšlím, kde jsem udělala chybu. Možná jsem jí zemřelého otce příliš vychválila a ona si udělala mylnou představu o mužích. A marně hledá domnělý ideál. Ale já jsem jí nechtěla vytvořit nesmyslný vzor. Jenom jsem se snažila, aby jí zůstala hezká vzpomínka. Otec ji velmi miloval. Dcera byla vždycky hodné, klidné a odpovědné dítě. Dobře se učila a dosáhla vysokoškolského vzdělání.

Studovala na samé jedničky a má i červený diplom z vysoké. Je také moc hezká. Myslím si však, že si to vůbec neuvědomuje. Nemaluje se a nedbá na parádu jako jiná děvčata. Když jí koupím něco pěkného a moderního, nakonec to nenosí. Je navíc tichá, velmi uzavřená a těžko se sbližuje s lidmi. Bojím se, že z ní bude stará panna a já se nedočkám vnoučat. S žádným mužem podle všeho vážněji nechodila. Dřív jsem se ji snažila s někým seznámit. Dala jsem jí inzerát do seznamky na internetu a naváděla spolužačky, aby ji vzaly s sebou do společnosti. Všechno to ale vyznělo naprázdno. I ze zábav se vrátila předčasně s tím, že se jí žádný muž nelíbil. Všichni jsou prý nevychovaní a drsní. Také na naší společné dovolené se mužům vyhýbala, i když o ni řada z nich jevila zájem. Říkám si, jestli je to tak, že hledá toho pravého, anebo jí to začalo být jedno. Jenže já pak v noci slyším, jak ve svém pokoji pláče, a může mi to srdce utrhnout. Je jasné, že jí to jedno není, ale neudělá nic pro to, aby svou situaci změnila. Z práce jde rovnou domů a tam buď donekonečna uklízí už uklizené, nebo čte romány. Je stále sama, nebo se mnou. Ráda bych jí pomohla, ale nevím jak. Možná jsem ve výchově něco pokazila, nepochopila nebo zanedbala. Co myslíte vy, paní doktorko?