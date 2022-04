Poradna: Smutný konec románku s mladou dívkou

Dnes naše známost trvá tři roky. Protože partnerka bydlela na koleji, našel jsem jí příjemný byt a ten jí platil. Před rokem jsem se k ní nastěhoval. Život na dvě strany jsem nezvládal. Řekl jsem o své známosti manželce s tím, že se chci rozvést. Žena mě překvapila. O mých avantýrách prý vždycky věděla, ale kvůli dětem mlčela. Slíbila, že s rozvodem nebude dělat potíže, když dodržím určité ekonomické podmínky. Nyní, po dvou letech soužití, mě moje nová partnerka požádala, abych se odstěhoval. Chce se rozejít. Já ji ale stále miluji a nehodlám se jí vzdát. V našem vztahu a v založení nové rodiny jsem viděl svou budoucnost. Myslel jsem si, že bude cítit trochu odpovědnosti. Kvůli ní jsem se rozvedl po 24 letech manželství a opustil své dvě děti. O ty se sice stále starám, stýkáme se, ale hodně mi chybí denní kontakt s nimi. Konečně, byla to moje přítelkyně, kdo už po roce známosti naléhal, abych se rozvedl a žil jen s ní. Dlouho jsem váhal. Nebylo to pro mě jednoduché. Ona mi to měla za zlé. Vše jsem nechal manželce i dětem a přestěhoval se k přítelkyni jen s osobními věcmi. V té době jsem jako naschvál přišel o práci a půl roku hledal odpovídající místo. Bylo to pro mě období stresů. Asi nejhorší v životě. Bez peněz a zaměstnání jsem se musel vyrovnat se ztrátou dětí i domova, na který jsem byl zvyklý. Čelil jsem také problémům ze strany mé rodiny a především rodičů. Nechápali mé chování a velmi mě odsoudili. Očekával jsem, že mě přítelkyně pochopí, podpoří a pomůže mi celou situaci překonat. Připouštím, že jsem asi nebyl vždycky příjemný a nezvládal vše na úrovni. Nyní mi sdělila, že jsem jí přestal imponovat. Hledala prý ve mně jistotu a oporu. V tom jsem ji zklamal. Vždycky mi připadala velmi samostatná, rozumná a na svůj věk zralá. Tím se odlišovala od svých vrstevnic. Asi to bylo tím, že po rozvodu rodičů žila jen s otcem. Za tři roky, co se známe, se hodně změnila. To, co na mně zpočátku obdivovala, je nyní problém. Dřív jí nevadil věkový rozdíl mezi námi, naopak! Teď se to ale otočilo. Cítí se prý vedle mě jako dítě, které se musí neustále přizpůsobovat. Tvrdí, že chce dělat kariéru, studovat, cestovat a užívat si víc zábavy s vrstevníky. Prý jsem ji od nich izoloval. Přitom mi ještě nedávno tvrdila, že chce mít se mnou dítě a založit rodinu. Dnes se za mě ve společnosti stydí. Prý mezi mladé lidi nezapadám. Jsem z toho vývoje zklamaný a zmatený. Stále nechápu, proč se tak změnila a co se s námi stalo.