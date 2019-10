Poradna: Proč nemůžu zapomenout na sex s ex

Dobrý den, asi jako každý jsem si prožila svoji první velkou lásku, když mi bylo 15 let. Ta skončila, naše cesty se rozešli a 13 let jsme spolu nekomunikovali. Minulý rok mi zavolal, zda bych nechtěla zajít na skleničku a „na pokec”. Byl to příjemný večer, bohužel jsme to oba přehnali s alkoholem a noc skončila tak, jak neměla. On má přítelkyni, se kterou mne tehdy podvedl a já s ním rozhodně budoucnost neplánovala. To, co mezi námi vždy fungovalo, byl sex, ale mou důvěru zklamal již tehdy a já vím, že jsou určité věci, které by se nikdy nezměnily. Několik týdnů po tomto excesu jsem potkala úžasného chlapa, se kterým mi bylo od začátku moc hezky a po čase jsme se rozhodli spolu žít. Bohužel přestože je nám spolu i po roce společného soužití moc fajn, v noci se mi neustále zdá o mém ex a té náhodné noci. Jsem z toho nešťastná. Svého současného přítele miluji, přesto na mého ex nemůžu zapomenout.