Poradna: Nezasahujte dospělým dětem do života

V dospělosti se mi obě holky přiznaly, že ze mě měly strach. Byla jsem prý na ně přísná. Ten shovívavější byl u nás táta. Své děti jsem přitom milovala naprosto bezmezně. Byly pro mě vším. Manžela jsem odsunula na druhou kolej. Dopustila jsem se i chyb, které mě dnes mrzí. Ale tenkrát jsem si myslela, že dělám to nejlepší. Moje dcera začala být nespokojená ve svém manželství. Má hodného, odpovědného a obětavého manžela. Bál se, že neuživí rodinu, proto začal při práci podnikat. Stálo ho to ale hodně času a tolik to zas nevynášelo. Dcera místo toho, aby ocenila, že se snaží, si stále stěžovala, že se nevěnuje rodině. Našla si staršího milence, přirozeně ženatého. Je dokonce dědeček, má nemocnou manželku a bydlí ve stejné ulici. Byla jsem u toho, když se ve společnosti potkali dceřin manžel a milenec. Dcera dělala jakoby nic a před očima vlastních dětí nasazovala jejich otci parohy. V téže společnosti byla ale i milencova manželka. Proto jsem začala jednat. Snažila jsem se dceři domluvit, že se chová nemorálně. Nebude šťastná, když dělá tolik lidí kolem sebe nešťastných. Taky vůbec nemyslí na děti. Dcera mé argumenty neuznala. Promluvila jsem i se zetěm. Nic netušil. Řekl mi, že jí věřil. Nakonec jsem byla ten zloduch, který mu musel všechno říct. Vyhledala jsem také milence a žádala ho, aby nechal dceru na pokoji a nerozbíjel její rodinu. Dědek mi řekl, že je do dcery zamilovaný. Dcera s ním odjela na dovolenou. Ode mě chtěla, abych jí hlídala děti. Odmítla jsem. Tak je vrazila druhé, nic netušící babičce. V její nepřítomnosti jsem vyhledala milencovu manželku. Ta už ale všechno věděla. Byla to pro ni rána. Musela brát sedativa, aby to nějak zvládla. Dcera po návratu prohlásila, že jsem jí nikdy nerozuměla. Skončila se mnou a prý už nikdy nepřekročí práh mého domu. Nebyla tu už deset měsíců. Zeť si zatím odbyl dva měsíce léčby na psychiatrii. Úplně se zhroutil. Je stále pod prášky. Dcera se s milencem rozešla, nebo s ním aspoň omezila styky. To je nejspíš moje dílo. Mladí zatím zůstali spolu. Já ale nemohu žít s vědomím, že už se mnou nikdy nepromluví. Je hodně matek, na které dcery zanevřely, protože neschvalovaly jejich chování? Život mi utíká, stárnu, mohla jsem jim pomáhat s vnoučaty, vzájemně bychom si obohacovali každodenní bytí. Ale já jsem pro ni megera a nejhorší matka. Chtěla bych zlepšit naše vztahy, odprosit ji však nemohu. Nesouhlasím s tím, co dělala, nebylo to fér. Copak rodiče dospělých dětí nemohou zasáhnout, když jejich dětičky začnou dělat zjevné hlouposti?