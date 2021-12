Poradna: Když nejde žít s ním, ale ani bez něj

Stala se ze mě hloupá „čekanka“, nemohu si však pomoci. Tolikrát mi už ublížil nebo mě ponížil, a přesto ho nedokážu opustit. Seznámili jsme se po mém příchodu do Prahy na vysokou školu. Chodil do třetího ročníku a hned napoprvé mě okouzlil. Asi se mi stalo to, čemu se říká láska na první pohled. Byl přitažlivý, chytrý, uměl mluvit a romanticky se chovat. Stal se mou první opravdovou láskou a prvním sexuálním partnerem. Byla jsem slepá a hluchá. Myslela jsem jen na něj. Když se na konci studia oženil s jednou kolegyní ze svého ročníku, byl to pro mě šok. Vůbec jsem nechápala, že náš vztah neprožíval stejně jako já. Myslela jsem, že je to konec, ale nebyl. Chodili jsme spolu dál. Navštěvoval mě, a dokonce jsme spolu vyráželi do společnosti. Říkal, že mají s manželkou pouze formální svazek. Další ránu mi uštědřil, když se mu po dvou letech narodilo dítě. Ani to ho však nepřipoutalo víc k rodině. Stále mě vyhledával. Po studiu jsem nastoupila k firmě, kde pracoval i on. Byli jsme spolu denně a já jsem pomalu zapomínala, že vůbec nějakou rodinu má. Jen víkendy jsem měla smutné a osamělé. Tak jsem jezdila k rodičům. Nějak jsem se vyrovnala s tím, že mám bigamistu. Hlavně že mě má rád. Takhle to trvalo celých deset let. Nyní jsem zažila poslední šok. Můj idol se zamiloval do naší společné kolegyně v zaměstnání. Jeho manželka žije i nadále v klidu a nic netuší. Já strašně trpím. Denně se dívám, jak spolu odcházejí a jezdí na společné služební cesty. Tak jako předtím jezdil se mnou. Pozoruji jejich pohledy a doteky. Pochopitelně také vnímám, jak škodolibě mě sledují kolegyně a kolegové. Se zájmem čekají, co se stane, jak zareaguji. Udělám mu pořádnou scénu, nebo se s tím vším jednoduše smířím? Já předstírám, že reakce spolupracovníků nevnímám. A neustále strádám. Bolí to. Nemohu spát ani jíst. Nedokážu se soustředit. Stále pláču a prožívám hrozné psychické stavy, které neumím ani popsat. Zoufale po něm toužím. Nejhorší na tom je, že občas přijde ke mně domů a já se zachovám jako narkoman, který uvidí svou milovanou drogu, bez které nemůže žít. Opět mu neodolám. Za krátkou chvíli naděje a štěstí však zaplatím hroznou depresí. Navíc si už nemohu vážit ani sama sebe. Nevím, jak se z téhle situace dostat ven.