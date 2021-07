Poradna: Jak sladit pracovní večery s rodinou a naučit se říkat ne

Kdysi jsem žil životem, který jsem hodně podřizoval své kariéře. Práci a důležitým pracovním kontaktům jsem tehdy mohl věnovat většinu svého času. Rodinu jsem chtěl založit až ve chvíli, kdy budu mít vhodné bydlení a samozřejmě příjmy, které jí zajistí důstojný život. Dnes žiji se ženou, kterou mám rád, a se dvěma dětmi. Jsem spokojený, že mám dobrou rodinu, a snažím se ji co nejlépe zabezpečit. Pracuji jako právník a ekonom v oblasti kultury. Důležitou součástí mé práce je i účast na různých společenských akcích. Ty však žena špatně zvládá. Postupem doby se právě toto stalo jediným, ale velmi podstatným zdrojem hádek mezi námi. Ještě před covidem po mně můj šéf chtěl, abych s ním chodil na akce nejen v týdnu, ale i o víkendu. Moje žena mě podezírala, že se v těch akcích doslova vyžívám, ale pravda je ta, že i já jsem z těch společenských hrátek už dávno unavený a otravují mě. Covid mě tak v podstatě vysvobodil. Brzy jsme si se ženou zvykli na to, že trávíme večery spolu. Manželka se uklidnila a mně se to začalo líbit. Byl jsem doma spokojený a zlenivěl jsem tak, že se mi ani do kina nechtělo, i když jsme už mohli. Bohužel přišlo rozvolňování a šéf už se zase snaží organizovat nějaké společenské akce a večerní jednání. Mám strach, že se nám do rodiny zase vrátí krize. A bude ještě bouřlivější, protože jsme zjistili, že vše funguje i bez večírků a dalších akcí. Opravdu nevím, jak se mám zachovat. Moje místo je velmi lukrativní. Nerad bych o ně přišel.