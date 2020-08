Pět tipů na to, jak si užít ještě lepší sólo sex

„Mnoho lidí považuje masturbaci jen za rychlé uvolnění a ukojení touhy. Pokud ale vynaložíte větší úsilí, uvidíte, že se dočkáte intenzivnějších a kvalitnějších orgasmů,“ říká odbornice na sex a vztahy Amy Baldwinová pro Huffingtonpost. Jak na to?

Vytvořte atmosféru

Správné vibrace zajistí propojení mezi tělem a duší. „Ztlumte osvětlení, zapněte smyslnou hudbu a začněte se zlehka sama sebe dotýkat. Celý proces může trvat dvacet minut i hodinu,“ radí Baldwinová.

Věnujte pozornost neprobádaným bodům

Pokud pravidelně masturbujete, nejspíše už znáte vaše erotogenní zóny více než dobře a celý proces proto netrvá příliš dlouho. Pokud ale chcete opravdu prodloužit svůj zážitek, věnujte se probádávání nových bodů, které mohou stimulovat zcela nové zážitky.

„Zhluboka se nadechněte a uvědomte si každičkou část svého těla. Hrajte si s těmi částmi těla, které normálně nezapojujete do hry. Přitom se oddávejte svým fantaziím nebo svoji mysl povzbuďte erotickým videem či filmem,“ doporučuje Baldwinová a dodává že je důležité si všímat nových pocitů a myšlenek s tím, že každý sexuální zážitek nemusí nutně vyústit k orgasmu, ale k nahromadění sexuální touhy.

Vychutnejte si vyvrcholení

Pokud se vám podaří dosáhnout orgasmu, dejte si čas na to, abyste si ho pořádně vychutnala. „Při orgasmu se uvolňují pocity štěstí, navíc má pozitivní vliv i na naše zdraví. Nestyďte se ho proto pořádně vychutnat a prodloužit ho, co nejvíc to jde.”

Zapojte do hry hračky

Pokud se vám nedaří dosáhnout vyvrcholení nebo jen chcete svůj zážitek něčím ozvláštnit, nebojte se zapojit nejrůznější druhy erotických hraček a vibrátorů. Nejdříve bude možná dosažení orgasmu trvat o něco déle než normálně, protože si tělo musí zvyknout na nový impulz, ale to je zcela normální.

Důležité je také natrefit na to pravé ořechové. „Při zkoušení nových možností buďte trpěliví. Cílem je zkoumat další možnosti, a to co vyhovuje jednomu, nemusí hrát do noty tomu druhému,“ dodává Baldwinová.

Masturbací k lepšímu sexu