Pět porozchodových fází, které vedou k následnému uzdravení

„Chci se rozejít. Už tě nemiluju. Mám někoho jiného...” To jsou jen některé věty, které v srdci každého člověka způsobí velkou ránu a otřes. A jako každá rána i tato potřebuje čas na zotavení, aby se dotyčný jedinec mohl za čas znovu plnohodnotně zamilovat a jít dál.

Podle vztahové expertky Eliny Furmanové je součástí léčebného procesu pět vývojových fází.

„Neexistují žádné kroky, jak něco přeskočit a být rychle v pohodě. Pokud to uděláte, v pohodě pravděpodobně ještě dlouho nebudete,” vysvětluje odbornice pro server Yourtango.

1. Fáze - Popření

„Poté, co se se mnou Andy rozešel, jsem to jednoduše nechtěla akceptovat. Pravidelně jsem mu telefonovala, jako jsem to dělala dříve. Měli jsem spolu několikrát sex, pokaždé mě poté ale odehnal se slovy, že jsme se přece rozešli,” popisuje devětadvacetiletá Eliza první fázi, kterou si mnozí lidé stejně jako ona procházejí - tedy popřením, že se něco tak strašného vůbec stalo.

„Po rozchodu nastává u mnohých lidí šok. Když jste na něco roky zvyklí, běžné rutiny a rituály se vám vryjí do mozku, kde jsou pevně zakódovány. Když tomu tak najednou není, navozuje to ve vás pocity, že je to třeba obnovit,” popisuje vztahový odborník Ian Kerner.

2. Fáze - Mánie

V této fázi, kdy se realita začíná pomalu drát na povrch, vás mohou doprovázet pocity euforie, lítosti a viny.

„Lidé v této fázi často dělají doslova bláznivé věci. Často hlavně ženám říkám, aby si daly pozor na neformální sex, protože je pro ně obtížnější než pro muže nespojovat sex s city,” vysvětluje Kerner.

Místo toho radí využít znovunabytou svobodu k jiným věcem - třeba zkusit seskok padákem.

„Věnovat se něčemu novému pro mě bylo nejlepším lékem. Poté, co jsme se s přítelem po roce rozešli, jsem si nejdřív dokola přehrávala v hlavě všechny naše hádky a donekonečna se trýznila, než jsem našla nový způsob, jak využít svou energii,” svěřila se šestadvacetiletá Amanda.

3. Fáze - Zlost

„Po rozchodu jsem příteli napsala dlouhý a velmi zlostný dopis. Jakmile jsem si uvědomila, že je opravdu konec, téměř šest měsíců jsem žila ve zlosti z toho, že se nesnažil věci nějak vyřešit,” popisuje třicetiletá Bethany, které dal přítel kopačky chvíli poté, co se k němu nastěhovala.

Jakkoli tato fáze může vyznívat děsivěji než předchozí dvě, odborníci se shodují, že ponechání volného průchodu zlosti a vzteku je ve skutečnosti ozdravující cestou, jak získat znovu vlastní nezávislost a vybudovat si vlastní hodnotu.

„Abyste se ale se zlostí nakonec vypořádali, je potřebné se obklopit empaticky naladěnými přáteli,” vysvětluje Kerner. „Kdokoli, kdo vás bude za vaši zlost a vztek soudit, není ten pravý.”

4. Fáze - Smutek

Jste oficiálně single a kdeco vás rozbrečí? Pak jste ve fázi smutku.

„Být emocionálně zdravý znamená, že umíme procházet dobrými i špatnými stavy života. Všechny pocity, i ty smutné, jsou pro nás přínosné. Jsou součástí našeho života a důkazem, že se jich nebojíme a umíme je prožít. I to nás posune dál,” vysvětlují odborníci.

Vztah jednatřicetileté Jenice se dostal do fáze smutku zhruba pět měsíců poté, co jejich šestiletý vztah skončil. „Najednou mě přepadl strašný smutek. I když jsem věděla, že jsme ve skutečnosti nebyli pro sebe ti praví, měla jsem pocit, že je můj život v troskách a nikdy se to nezlepší. Celé dny jsem plakala, trvalo to asi měsíc,” svěřila se.

Ale pozor, ať v této fázi nezůstáváte dlouho - přílišné utápění ve smutku a depresích je nebezpečné. Nechte si prostor, kdy může být sami se svým smutkem, stejně tak si ale udělejte čas na přátele, kteří vás dokážou rozveselit.

5. Fáze - Nový začátek

Nakonec to jednou přijde. Vzbudíte se, a budete mít znovu radost ze života. Narazíte na někoho nového a najednou se váš expartner bude zdát příliš vzdálenou minulostí.