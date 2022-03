Pět důvodů, proč se z vašeho vztahu vytratila jiskra

Ano, tohle snové období sice jednoho krásného dne skončí, avšak to neznamená, že se váš vztah musí zákonitě proměnit v nudné a nevášnivé soužití dvou lidí. Zjistěte tedy, proč z vašeho vztahu odešla pomyslná jiskra a osvojte si návod, díky kterému ji zase přivoláte zpět.

Nezbývá tedy nic jiného než vyložit karty na stůl. I když to zní jako klišé, před skutečnou láskou nemusíte nic tajit.

A tak není od věci, když se navrátíte k zájmům, které vás dělaly šťastnou ještě před začátkem vztahu. Je jedno, jestli budete chodit na skupinové lekce zumby, nebo se přihlásíte do čtenářského klubu, důležité je pouze to, že si od partnera pomyslně odpočinete a načerpáte novou energii. Vězte, že vaše spokojenost se rázem odrazí také na vztahu.

Namísto toho, abyste poslouchala řeči ostatních, věnujte energii raději vztahu samotnému. Vkládejte do vztahu stejné úsilí jako na začátku, naslouchejte svému partnerovi a nesnižujte nároky na to, co od vztahu očekáváte.