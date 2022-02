Pěkné zážitky jako recept na lepší sex

Proč se intimní zážitky dvojice dostaly do útlumu, to je v některých případech zjevné, v jiných to partnerům moc jasné není. Někdy jim pomůže, když si o tom spolu promluví, jindy potřebují zajít za sexuologem nebo psychologem z manželské poradny. Příčiny této situace mohou být u každého páru jiné a jiná jsou pak logicky i různá řešení.

Častým důvodem ne příliš četného a kvalitního sexu bývají třeba malé byty. Manželé nemají na svůj sexuální život dostatek soukromí. Tady mohou pomoci rodiče, kteří pohlídají děti, vyrazí s nimi na výlet, do zoologické zahrady nebo na nějakou zajímavou akci.

Jindy pomůže ženina kamarádka, u které si vaše děti budou hrát společně s těmi jejími. A vy jí to oplatíte, takže pomoc bude vzájemná. Řešením může být i cizí byt, hezký penzion a v krizi také různá zařízení pro milence.

Pro někoho bývá překvapivě výrazným stimulem změna prostředí. Ostatně i seriózní psychologické nebo sexuologické výzkumy potvrzují, že to bývá jeden ze způsobů, jak znovu oživit vzájemnou přitažlivost a radost ze sexu. Příjemné wellness, kde se uvolníte a užijete si to, lyžování na horách, výlet na kolech nebo grilování s přáteli v penzionu, kam zajedete bez dětí, to je jenom zlomek nejrůznějších možností.

Někomu stačí i tak relativně malý podnět, jakým je partnerčino nové erotické prádlo, případně zkoušení jiných poloh či praktik při milování. Vyzkoušet můžete i vzájemnou výměnu rolí. Ten z dvojice, který bývá méně aktivní, zkusí být dominantním a tím, kdo to všechno vymyslí a zrežíruje. Může si udávat své tempo a ukazovat partnerovi, co je pro něj zajímavé.

Ve všech těchto případech ale platí jednoduché pravidlo. Respektovat partnera a nenutit ho do něčeho, do čeho se mu nechce. Jde o to, aby pro něj nová situace byla příjemná, přitažlivá, případně zábavná. Jinak se ze změn, které měly přinést pozitivní efekty, může stát naopak další problém.

Někteří sexuální koučové a autoři sexuálních rubrik doporučují párům, aby si sex zpestřily pomocí různých pomůcek typu vibrátorů nebo sledováním porna. Proč ne, nic nebezpečného v tom obvykle není. Ale většinou to není krok, který by automaticky vyřešil intimní problémy páru. Takhle jednoduše to zpravidla nefunguje.

I tady platí, že by oba partneři měli mít na využívání těchto pomůcek podobný názor. Musí se zkrátka oběma líbit, jinak společně zážitky nepřinesou žádané oživení a navíc se snadno stanou příčinou nesouladu nebo konfliktů.

Pokud si na sebe uděláte čas aspoň jednou za měsíc a zažijete spolu něco hezkého, prospějete svému sexuálnímu životu víc, než byste čekali. Potvrzují to seriózní výzkumy a mívá to často větší vliv než různé inovace či změny prostředí

Ovšem ještě důležitější než zmiňované inovace či změna prostředí jsou pro spokojený sexuální život společné zážitky. A nemusí to být zrovna exotický zájezd k moři nebo adrenalin při raftu někde v kanadské divočině, i když ani ty nejsou samozřejmě marné, pokud má dvojice ráda tyto aktivity.

Někdy stačí hezká výstava fotografií, když oba fotíte a rádi si prohlížíte zajímavé snímky. Jindy si vychutnáte večeři při svíčkách v řecké restauraci, protože rádi jezdíte na dovolenou na řecké ostrovy. Nebo vás potěší úplně obyčejná procházka, třeba v části města nebo v koutu přírody, kde jste ještě nebyli.

Pokud si na sebe uděláte čas aspoň jednou za měsíc a zažijete spolu něco hezkého, prospějete svému sexuálnímu životu víc, než byste čekali. Ostatně i některé výzkumy potvrzují, že u dvojice, která spolu přes den něco pěkného zažila, něco zajímavého se naučila nebo dozvěděla, je větší šance, že bude mít večer sex a víc si ho užije.

Vedle věcí, které sex povzbuzují, je rozumné myslet i na to, co mu škodí. Potíže s útlumem sexuality často přinášejí kardiovaskulární onemocnění, která negativně postihnou cévy a vyvolají zhoršení prokrvení, což u mužů bývá problém docela zásadní. Podobné potíže snadno způsobí také metabolická onemocnění typu cukrovky. Chuť na sex tlumí rovněž snížená funkce štítné žlázy nebo některé léky. Klasickým případem jsou třeba antidepresiva. U žen hrají velkou roli hormonální změny v organismu v souvislosti s těhotenstvím, kojením či menopauzou.

Hodně negativní vliv mívá přílišné pití alkoholu nebo užívání drog, případně kombinace obojího. Sexuologové a jiní specialisté se ve svých ordinacích opakované setkávají s páry, které hodně kouří cigarety a zároveň si občas dopřávají i marihuanu nebo také stimulační drogy.

V současné době je atraktivní pervitin, tedy metamfetamin, a takzvané taneční drogy. Problém je, že marihuana, podobně jako stimulační drogy, mohou v jednotlivých případech zvyšovat sexuální zážitky a jejich barvitost. Jakmile však jejich užívání překročí určitou hranici, začne být jejich vliv na sex a sexuální potenci naopak velmi negativní. Navíc se snadno může stát, že si lidé neuhlídají potřebnou hranici a upadnou do závislosti na drogách.

Mladí muži, kteří chodí do fitness center, kde posilují, aby měli svaly, používají někdy pro rychlejší nárůst svalové hmoty anabolika. Bohužel málo vědí o jejich úskalích.