Partner nemusí být i nejlepší přítel

„Od mladých lidí často slýchám, že je jejich partner i nejlepším přítelem. Nicméně to platí možná na začátku. Postupně začínají přibývat věci, které pro uši partnera vhodné nejsou, protože by ho jen zbytečně popuzovaly a lze je tak sdílet s jiným přítelem,” upozorňuje Isadora Almanová, manželská a vztahová terapeutka.

Být si s partnerem zároveň i přítelem lze jen do určité míry. „Jistě, přátelství hraje esenciální roli v milostném vztahu. Pokud by v manželství nebylo, určitě by byl čas k obavám. Na druhou stranu se nemusíte bát, že i když si s partnerem rozumíte, tak tím nejlepším přítelem je pro vás ve skutečnosti někdo jiný,” vysvětluje koučka Julia Bekkerová.