Novoroční předsevzetí pro vylepšení a utužení vztahu

Předsevzetí pro jedince i pár se nemusí nijak výrazně lišit. Cvičení či úprava jídelníčku se dají praktikovat v jakémkoli počtu. Chcete-li nejen uspět, ale navíc i utužit pouto se svou drahou polovičkou, zkuste se zaměřit na některé z níže uvedených.

Konání dobrých věcí – společně

Významné svátky, jako například Vánoce, bývají nejčastějším obdobím, kdy lidé mají tendenci konat dobro a pomáhat potřebným. Nikde ale není psáno, že to nemůžete dělat i kdykoli jindy během roku – a společně s partnerem. Pomůžete, a navíc budete mít společně dobrý pocit, který vztahu dozajista prospěje.

Lepší stravování

Vylepšit a obohatit jídelníček o zdravější pokrmy je přáním mnohých. Ne vždy je na to ale nálada a chuť – i ve vztahu. Příprava zdravějších pokrmů jednoduše zabere trochu víc času než objednání pizzy, a tak to málokdo vydrží dlouhodobě.

Ve dvojici je ale menší riziko nudy, případně se dostaví mnohem později. Zkuste si vzájemně připravovat zdravější jídla do práce, nebo vyzkoušejte společné vaření nové zdravější varianty k večeři.

Společné cvičení

Pokud toužíte zhubnout, ale nechcete se někde potit sama, zapojte do toho i partnera. Jeho podporu ve chvílích, kdy to budete chtít vzdát, jistě oceníte. A cvičit společně můžete, i když se chcete jen udržet v kondici, uvádí server Yourtango.

Udělejte ze sexu prioritu

Při náročné práci, péči o děti či domácnost se sex velmi rychle může odklonit na vedlejší kolej. Zkuste z něj se začátkem roku opět udělat prioritu, pokud je to i váš případ, a nalaďte se s partnerem znovu na stejnou vlnu.

Přestaňte se hádat o maličkostech

Pokud mezi sebou máte s partnerem nějaké nejasnosti či rozpory, je třeba je řešit. Občasná hádka navíc dokáže pročistit vzduch a vztahu dokonce pomoci. Jakmile se z toho ale stane pravidelná rutina, vztah to naruší.

Zkuste se tedy zaměřit na to, kvůli čemu se vlastně hádáte, a zvažte, zda to stojí opravdu za to.

Buďte k sobě emočně upřímní

Každý někdy před svou polovičkou tají nějaké emoce, obzvlášť pokud jde například o křivdu či žárlivost. Jejich dlouhodobé utajování ale vztahu nepřináší nic dobrého. Zkuste místo toho v novém roce trošku povolit hranice, a svěřte se partnerovi, co vás trápí, tíží atd. Jen tak bude vědět, jak vám pomoci, případně bude jen oporou, která se vždy hodí.

Omezení technologií

Technologie jsou nedílnou součástí všech vztahů. Dvojice, které se během společného oběda, večeře či jiné akce „nechávají” vyrušovat esemeskami, hovory či e-maily, jsou vidět mnohde. Podobné je to i za dveřmi našich bytů.

Změňte to a užívejte si společné chvíle bez vyrušení. Nikdo vám hlavu neutrhne, pokud na zprávu či mail odpovíte později. Pohodový vztah je přednější.

Chovejte se k protějšku jako k nejlepšímu příteli

V dlouhodobějším vztahu je snadné začít považovat partnera za samozřejmost. Postupem času tak přestáváme svůj protějšek „opečovávat” tak, jak si zaslouží. A když jsme ve stresu z čehokoli, je to on, kdo je první na ráně. Jenže naše drahá polovička by měla být i naším přítelem.

Zkuste se zamyslet, zda se ke svému partnerovi nechováte jinak než ke svému nejlepšímu příteli, kterému byste něco podobného neudělali či neřekli. Pokud ano, změňte to.

Naučte se naslouchat

Umět druhému naslouchat je někdy těžší, než se zdá. Pokud vám bude protějšek něco sdělovat, nestačí jen přikyvovat. Udělejte si vzájemně čas jeden pro druhého a vyslechněte se, když to někdo z vás potřebuje. Zkuste také tzv. aktivní poslech. Dávejte pozor, co dotyčný říká, a pokládejte následné otázky, které mohou pomoci vyřešit jeho splín. Není to jednoduché, chce to čas, ale je to pro vztah velmi důležité.

Méně kritizujte, více chvalte

Když s někým trávíte více času, je snadné začít přehlížet dobré věci a zaměřovat se na ty špatné. To je ale špatná cesta. Zkuste si jako novoroční přání zadat, že se u protějšku budete zaměřovat více na to kladné, na to, co vás zaujalo, když jste se seznámili.

Rovněž tak více chvalte – za každou jednu kritiku zkuste dotyčného třikrát za něco pochválit. Určitě se vám to brzy vrátí. A sdílená pochvala plodí laskavost a ohleduplnost, to vše se ve vztahu hodí.

Společně bojujte se zlozvyky

Máte s partnerem stejný zlozvyk, třeba kouření či nadměrné popíjení, kterého se chcete zbavit? Jděte do toho společně. Místo rychlého ukončení zlozvyku se zaměřte nejprve na jeho omezení a za každý úspěch se pochvalte.

Nezapomeňte se společně bavit

Práce a další povinnosti rychle dokážou zabrat většinu času a umí partnerský život výrazně omezit. Nenechte to dojít tak daleko a vedle povinností se nezapomeňte společně bavit a hrát si.

Uspořádejte polštářovou bitvu, podnikněte něco nového a kreativního – zaplaťte si společně nové lekce vaření, hry na nástroj nebo třeba keramiky. Jakékoli vykročení z každodenní rutiny vás s partnerem opět sblíží a nebudete se nudit. I to je jeden z mnoha způsobů, jak vztah kdykoli, nejen v novém roce, upevnit.

