Novodobá závislost aneb Když milujete svůj telefon víc než partnera

Závislost na hraní počítačových her, sociálních sítích – to je jen malé zrnko písku v moři mnoha problémů, které s sebou moderní technologie přinesly. Výjimkou nejsou ani závislosti na přístroji, který mnoha lidem doslova ovládá život – na mobilním telefonu.

Není se pak čemu divit, že se vztahy rozpadají, protože se jeden z dvojice cítí odstrkován, nevěnuje se mu pozornost, kterou by chtěl, a to vše kvůli telefonu.

Pokud tráví partner více času na telefonu než s vámi, nabízí se ve vzteku vzít telefon a „mrštit” s ním o zeď. Určitě by to pomohlo rychle vypustit nahromaděný vztek, ale ničemu dalšímu by to neprospělo.