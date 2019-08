Nové přátele můžete najít kdykoliv

Dokud chodíme do zaměstnání, osamělost obvykle necítíme tak silně. Kritickým bodem se stává odchod do důchodu.

Výhodné je využít sociální sítě. „Jako o spoustě věcí se dá říct, že je to dobrý sluha, ale zlý pán,“ myslí si psychoterapeutka Jana Gálová. Neměly by nám nahrazovat skutečný život.

Složité to ve vyšším věku bývá i s otevíráním se někomu cizímu. Potkávat se a povídat si o bezpečných banalitách, jako je třeba počasí, je celkem lehké. Ovšem svěřit se, odhalit svůj vnitřní život, to už vyžaduje důvěru a odvahu jít s kůží na trh. Je tedy dobré si uvědomit, že naši noví potenciální přátelé hledají to samé co my.