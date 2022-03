Nikdy nechoďte spát naštvaní? Odborníci vysvětlují, proč je to někdy nejlepší řešení

Existuje řada důvodů, proč nechodit spát naštvaní či rozhádaní. Někdy je to ale to nejlepší řešení ze všech. Foto: Profimedia.cz

Když jsou součástí vztahu občasné hádky, není to ještě náznak toho, že by bylo všechno špatně. Klidně se pohádejte, ale nikdy nechoďte spát rozezlení. Tak zní nepsané pravidlo, které mnozí vyzdvihují. Ale co když je to jinak?