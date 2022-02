Nepříjemné pravdy o manželství, které jsou často brány jako problémy

Jaký je nejdůležitější aspekt fungování vztahu v průběhu let? Přestat ho považovat za dokonalý a začít o něm přemýšlet jako o skutečném. Uznat, že budujete a žijete život s osobou, která má vedle kvalit i své výstřednosti a chyby – stejně jako vy.

Dobrých chvil v manželství jistě bude celá řada, nevyhnutelný je ale i opak. Nastanou hádky, nedorozumění a chvíle, kdy se budete cítit ublíženě. Než se tomu všemu snažit vyhýbat, je lepší porozumět pravdám, byť nepříjemným, které mohou hádky způsobovat.

Jaké jsou podle poradců a terapeutů vztahové pravdy o manželském životě, které je dobré zavčasu pochopit a uvědomit si, že jsou zcela normální?

Sex bude někdy připomínat práci

Prací je myšleno, že bude vyžadováno úsilí, aby se ve vztahu i po letech pěstovala vášeň. V náročnějších časech je tak občas třeba plánovat – což ovšem znamená, že se vytratí spontánnost a sex se stane předvídatelným, plánovaným a méně romantickým.

„Páry musí jednoduše pracovat na věrnosti a řešit rovněž problémy, které mohou narušit touhu nebo libido. Někdy třeba ale člověk nebude mít jen náladu. Pointa je v tom i tak otevřeně komunikovat a upřednostňovat sexuální život, aby se vztah udržel zdravý,“ popisuje pro server Yourtango Erin Parisiová, poradkyně pro duševní zdraví z americké Floridy.

Občas budete manžela (manželku) téměř nenávidět

„Kdysi jeden člen mé rodiny v podroušeném stavu řekl o manželství toto: Musíte se navzájem milovat, ale také se musíte umět nenávidět. Já si z toho odnesla to, že lidé, kteří vás znají nejvíc, se vám občas umí dostat pod kůži tak hluboko, že je za to budete nenávidět. Což je zcela normální a není se toho třeba bát. Opakem lásky totiž není nenávist, ale lhostejnost,“ tvrdí poradkyně.

Jinými slovy – konflikty v manželství jsou přirozené, byly a budou. Důležité je to, jak se s nimi vypořádáte. To bude určovat, zda váš vztah poroste, nebo bude trpět.

Občas narazíte na neřešitelné problémy

Ne všechny hádky mívají pohodový konec. V manželství si dříve nebo později uvědomíte, že ne všechny problémy mají řešení.

„Poznáte to tak, že vám bude něco opakovaně vadit a řešení se jednoduše nebude nabízet,“ dává základní vysvětlení Sarah E. Clarková, licencovaná terapeutka a expertka na vztahy.

Pokud je například jeden z dvojice společenský, zatímco druhý ne, nejspíš se to nezmění. Stejně tak pokud je jeden z páru zapomnětlivý, neustálé rozčilování se nad zapomínáním nic nevyřeší.

„Dobrá zpráva je, pokud přestanete řešit neřešitelné a začnete hledat způsoby, jak tyto věci zvládat, přestanou vám připadat jako problémy,“ dodává.

Váš společenský život se změní

Spousta párů má pocit, hlavně na začátku manželství, že se v jejich společenských návycích naprosto nic nezmění, to ale podle odborníků není možné.

„Uvědomte si, že pro vás a manžela je důležité mít i čas o samotě sami pro sebe, kde můžete budovat vlastní vztah. A i když je přínosné zahrnovat do vašeho života i jiné lidi, ne vždy je to to pravé pro manželství,“ tvrdí rabín Shlomo Slatkin.

„Není nutné stát se poustevníkem, ale dát své manželství na první místo, i když to někdy znamená odmítnout své přátele,“ dodává.

Váš manžel (manželka) není stejný/á jako vy

Toto je vhodné si uvědomit hlavně ve chvíli, kdy vybledne počáteční euforie po vstupu do manželství.

„Jakkoli jste byli v počáteční fázi oslepeni – ve stylu jsme si tak podobní, máme mnoho společného – v určitém okamžiku se vzbudíte do reality, že to tak není. Váš protějšek je člověk s vlastními myšlenkami, názory i pocity,“ tvrdí Slatkin. Může vidět svět úplně jinak a je to v pořádku. Schopnost umět nahlížet na život i pohledem toho druhého je klíčovou složkou úspěšných vztahů.