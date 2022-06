Nejčastější důvody hádek v domácnosti ohledně životního prostředí a udržitelnosti

Ochrana životního prostředí je pro stále více lidí podstatnou součástí životů. V současnosti se k tomu ještě vzhledem k nárůstu cen zboží i služeb přidává snaha o co možná největší šetření. Třídění odpadu či spotřeba elektřiny jsou tak na denním pořádku. S tím ale ruku v ruce občas přijdou i nevyhnutelné hádky.

Jak uvádí server Daily Mail, ohledně „zelených“ záležitostí se členové rodiny dostávají do křížku zhruba třikrát týdně. Největším bodem sváru je pak jednoznačně správné třídění odpadu nebo neustálý boj o to nenechávat rozsvícená světla, když to není potřeba.