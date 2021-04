Nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při komunikaci s partnerem

Hádky jsou nepříjemné a málokoho nechají v klidu. Je jasné, že v zápalu boje tasíme argumenty a snažíme se partnera „trumfnout“ svou verzí příběhu. Psychoterapeutka Hilda Burkeová ale upozorňuje, že bychom v první řadě měly poslouchat, a především vnímat to, co nám partner sděluje.

Problémy je důležité řešit, nikoliv před nimi přivírat oči. Přesto se najdou páry, které mají kostlivce ve skříni už pěknou řádku let. „Během své práce jsem poměrně rychle zjistila, že většina věcí, které nás na partnerovi štvou, nejsou nové,“ říká Burkeová pro Net Doctor. Psychoterapeutka vzpomíná na případ, kdy její klientku mrzelo, že partner neustále přichází pozdě z práce.

I když není jednoduché během hádky ovládat svůj jazyk, vždy bychom měly myslet na to, že vyřčená slova nelze vzít zpět. Navíc častokrát může jít o nepříjemné věty, které by vašemu vztahu mohly ublížit.

„Pokud cítíte, že se hádka proměnila v jednu velkou Itálii, pak se na dvacet minut oddělte a vraťte se k problému v momentě, kdy oba budete v klidu,“ radí manželská terapeutka Shirin Peykarová. Útočná rétorika, agrese a neustálé obviňování partnera totiž spokojenost do vztahu nepřináší.

Hádky jsou nepříjemné a dokážou na několik hodin paralyzovat vztah. Možná i proto se nepříjemné komunikaci leckdy vyhýbáme a potlačujeme hněv či pocity, které cítíme. I když by se mohlo zdát, že díky tomu ušetříme vztah nepříjemných momentů, opak je pravdou.

„Pokud se záměrně vyhýbáte konfliktům, pak nevědomky komunikujete pasivně-agresivním způsobem,“ říká Peykarová pro Well and Good.

Navíc je velmi pravděpodobné, že problém z vašeho vztahu nevyšumí, naopak vám bude neustále ztrpčovat život. „Partnerovi pokaždé musíte sdělit to, co doopravdy cítíte. V ideálním případě napřímo, avšak empatickým způsobem,“ dodává manželská terapeutka.

Ať už jde o problém v práci, nebo hádku s kamarádem, pokaždé víte, jak by měl partner reagovat? I když partnerovi radíte s nejlepším vědomím, měla byste vědět, že váš protějšek v první řadě potřebuje vyslechnout. „Většinou muži potřebují, aby jim partnerka řekla, že to, co cítí, je v pořádku,” říká Shirin Peykarová.