Nebojte se při konverzaci s cizími lidmi otevírat hlubší témata

Lidé často při konverzaci s cizími lidmi sázejí na lehčí témata v domnění, že hlubší a závažnější hovory by mohly být trapné a nepříjemné. Podle studie zveřejněné v odborném časopise Journal of Personality and Social Psychology tomu může být přesně naopak. Mnozí lidé oceňují smysluplné debaty i s neznámými, a navíc jim i prospívají.