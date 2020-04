Naučte se milovat samu sebe takovou, jaká jste

V perfektním světě by bylo dokonalé nejen vše okolo nás, ale i my samotní. V perfektním světě ale bohužel nežijeme, tudíž se najde řada věcí, na které si neustále stěžujeme - ať už oprávněně, nebo ne.

Samotnou kapitolou jsou ženy a jejich vnímání své osoby. Málokterá naplno řekne, že je spokojená s tím, jak vypadá, a nic by na sobě neměnila. Převážnou většinu naopak trápí velký nos, kila navíc, nevýrazné oči, zplihlé vlasy, velký zadek a mnoho dalšího.

Naštěstí, jak tvrdí odborníci, není třeba ihned házet flintu do žita. Mít se ráda je možné se jednoduše naučit, uvedl server Yourtango.

Vzpomeňte si na dobu, kdy jste byla opravdu spokojená

V minulosti určitě byla doba, kdy jste se při pohledu do zrcadla nelekla, ale byla naopak spokojená s tím, co vidíte. Vzpomenete si, za jakých okolností to bylo? Co jste měla na sobě? Kolik jste vážila nebo jak jste v té době žila?

Zeptejte se sama sebe, jestli je reálné dostat se zpátky do oné situace. Co by vás potěšilo natolik, abyste opět byla spokojená sama se sebou?

A jestli si na nic nevzpomenete, nevadí. Stačí se podívat na současné dny, kdy jste nejspokojenější. Co v těchto dnech děláte? Jíte zdravěji, více spíte, cvičíte? Zkuste se na to zaměřit a uvidíte, že se naučíte mít více ráda.

Zaměřte se na oblečení lichotící vaší postavě, ne na nejnovější modu

Módní trendy jsou krásná věc, ale nepadnou každému. Pokud si koupíte něco in, ale necítíte se v tom pohodlně, nenoste to. Pocit sebevědomí totiž nesrazí nic tak hluboko jako věc, která vám bude těsná, dělat faldy a podobně.

Rovnou ale zapomeňte na nadměrné a pytlovité věci. Oblečení by mělo být šik a elegantní, ale zároveň lichotící vašemu stylu, postavě i duši.

Změňte svůj vnitřní hlas

Pokaždé, když se podíváte do zrcadla, vidíte na sobě jen samá negativa - zplihlé vlasy, kila navíc, povadlou pleť? Pokud se vaše vnitřní já, váš vnitřní hlas, chová takto negativně, nejenže vám to na sebevědomí nepřidá, ale bohužel to i podporuje mozek v tom, aby pokaždé, když se znovu podíváte do zrcadla, hledat opět jen negativa.

Zkuste to změnit - příště na sobě najděte alespoň jednu věc, která není špatná, nebo se vám dokonce líbí. Podle vědců je to první krok k tomu začít trénovat mozek na „vyhledávání pozitiv”, čímž si časem zlepšíte i vnímání sebe sama.

Nesuďte vzhled ostatních

Pokud neustále vidíte na ostatních chyby, komentujete je, nebo dokonce soudíte, není pak nijak překvapivé, že se s podobnými pocity setkáváte i ve vztahu sama se sebou.