Miluje mě i po letech? Podle čeho to spolehlivě poznáte

O vztah je třeba neustále pečovat – ať už jste spolu pár měsíců, nebo už řadu let. Kdo to ví, neusíná na vavřínech a nespoléhá na to, že má svou drahou polovičku „jistou” do konce svých dnů.

I tak ale někdy přijdou pochyby, zda nás partner opravdu ještě miluje a jsme důležitou součástí jeho života. Jak to zjistit? Vztahoví odborníci ze svých dlouholetých zkušeností přinášejí některé tipy, podle kterých poznáte, že láska z jeho strany rozhodně ještě „nevychladla”.

Dívá se vám do očí

Když spolu sedíte u oběda či večeře, nezírá nepřítomně do mobilu či tabletu, ale vám přímo do očí. Navíc rád poslouchá, co mu říkáte. Podle zjištění psychologů udržují zamilované páry při konverzaci oční kontakt až 75 procent času, zatímco ostatní pouze 30-60 procent.

Cokoli chceš/jak chceš

Když vám muž řekne „jak chceš”, může to působit jako nezájem z jeho strany. Podle psychologa Paula Colemana to ale může značit i to, že je do vás stále zamilovaný a rád udělá to, co chcete vy.

„Zamilované ženy mají v těle vyšší množství serotoninu, které je činí šťastné, a tudíž i projevují svoje nadšení víc. Mužské hladiny ale nebývají tak vysoké, proto i jejich projevy nadšení bývají nižší. Jsou jednoduše spokojení s tím, co chcete vy.”

Říká vaše jméno při sexu

Součástí běžného slovníku partnerů a milenců bývají mnohé přezdívky či intimní oslovení jako „zlatíčko, lásko, broučku” a další. Pokud při milování ale partner místo toho vyslovuje vaše jméno, je to známkou toho, že se plně soustředí právě na vás, uvádí server Woman's Day.

Jde s vámi i tam, kam se mu moc nechce

Každý někdy toužil nebo musel jít na nějakou akci, kam se ale partnerovi coby doprovod moc nechtělo. Pokud to o partnerovi víte, a přesto s vámi nakonec jde, je to známka, že vás má opravdu rád.

„Jednoduše odloží stranou své vlastní preference a vkus, aby vám udělal radost,” přibližuje Sophia Demblingová, autorka knih o vztazích.

Rychle ukončí hádku

Dalším znakem, že vás má partner stále velmi rád, je i přístup k vzájemným šarvátkám.

„Pokud to jen jde, nechává vás vyhrát, protože ví, že jakékoli prodlužování soupeření či zraněných pocitů může vést k dlouhodobé frustraci, což nevěstí pro vzájemný vztah nic dobrého,” tvrdí psycholog Stan Tatkin. Až se zas příště dostane do sporu, zkuste na to myslet i vy a posuďte, zda je opravdu třeba se hádat.

Technologie nejsou prioritou

Moderní technologie jsou všudypřítomné, mnozí z nás jsou ke svým telefonům doslova „přilepení” od rána do večera. Pokud partner na čas odloží svůj telefon či tablet a chce trávit čas jen s vámi, je to známka toho, že chce stále utužovat vzájemné pouto, tvrdí vztahová blogerka Fawn Weaverová.

Dělá za vás to, co nemáte ráda

Po společně strávených letech jistě víte, co váš partner má a nemá rád. Stejně tak on jistě už zjistil, co naopak vy nerada vykonáváte. A když navíc najde způsob, jak vás toho ušetřit, nebo vám při tom pomoci, je to jasný znak toho, že vás má rád a chce vám nesnadné úkoly ulehčit, jak to jen jde.

Nestraší rozvodem

Při hádce je každý člověk schopen říci i to, co ve skutečnosti nechtěl, a to jen proto, aby svou polovičku naštval. V manželství podobným „strašákem” bývá rozvod. Pokud vás ale alespoň trochu miluje, toto slovo nikdy nezmíní. Stejně tak vy byste se neměla tímto slovem ohánět, dokáže totiž velmi ublížit.

Rád vás překvapuje

Vaše každodenní rutina může být po letech diametrálně odlišná od doby, kdy jste spolu chodili. Pokud ale i tak váš partner či manžel stále rád dělá něco, čím vám dokáže rozjasnit den, je to znakem silného pouta.

„Není to o drahých dárcích. Mnohdy je to spíše o tom, že přinese domů váš oblíbený dezert, koupí lístky na film, který jste před nedávnem zmínila, že chcete vidět atd.,” vysvětluje Weaverová.

To samé platí i o nošení květin mimo významné dny, jako je například svátek, narozeniny, výročí atd.

Ochraňuje vás

Pokud vás manžel i po letech společného soužití ochraňuje, dává pozor na to, aby se vám nic nestalo, pak si buďte jista, že to je znak hluboké náklonnosti. Nemusí to být ale jen to. Podle vztahové terapeutky Jamie Bronsteinové může jít také o to, že vám muž pomáhá automaticky s nošením těžkých věcí, nebo vás vždy žádá, abyste mu zavolala, až dorazíte tam, kam zrovna míříte.

Podporuje vaše sny

Stejně jako se vyvíjí a mění vztah, mění a vyvíjejí se i lidé v něm. Pokud uvažujete o změně zaměstnání, případně jste si našla nového koníčka, a partner vás v tom podporuje, je to známka lásky a oddanosti.