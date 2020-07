Miláčku, potřebuju pauzu aneb Jak funguje přestávka ve vztahu

Vztah není procházka růžovou zahradou, a tak se občas stane, že přijde moment, kdy nevíme kudy kam. Plácáme se ve svých pocitech, přemítáme nad budoucností a nevíme, co si počít samy se sebou. A právě v takový moment se o slovo hlásí pauza.

Ať už s touto myšlenkou na dočasné pozastavení vztahu koketujete, nebo jste ji zahnala do kouta, jedno je jasné, pauzy nejsou pro každého. Proto je důležité promyslet, co si od pauzy slibujete, i to, jak byste se během pauzy měla chovat.