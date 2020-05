Matoucí signály, kterými muži dávají najevo, že se jim žena líbí

„Líbíš se mi, je mi s tebou dobře, chtěl bych tě znovu vidět...” To jsou jen některé z frází, které vám dají jasně najevo, že o vás má muž zájem.

Existuje ale i celá řada dalších náznaků, které tak jasné zdaleka nejsou, byť vyjadřují to samé. A co víc, bývají mnohem častější. Které to jsou?

Je velmi vážný a tichý

Jedním z ukazatelů toho, že se muži líbíte, je úroveň jeho vážnosti. Často tak vede hovor ve stylu, který může působit chvílemi až trochu nudně. Jak ale vztahoví experti uvádějí, bývá to proto, že se muž více soustředí na to, aby něco nezkazil.

Formální přístup

Dalším znakem, že o vás muž stojí, je jeho celkový přístup. Může být třeba striktně formální, kdy dodržuje například přesný počet dnů, než vám zavolá zpět, je opatrný v tom, co říká - to vše opět z obavy, aby svou spontánností a ukvapeným chováním něco nepokazil.

Jinou cestou, jak se to může projevit, je ovšem i jeho maskulinní chování, jedná prostě jako macho muž. Často se k takovému postoji, byť jim není bytostně vlastní, muži uchylují v okamžiku, kdy nevědí, co jiného dělat. Jediné, co v takovém okamžiku muž nechce, je vypadat zoufale.

Náhodně vás urazí

Věřte tomu, nebo ne, ale jedním ze signálů, že se muži opravdu líbíte, je i to, když vás náhodně urazí. Bývá to jakýsi nepříjemný pokus o vytvoření emoční jiskry.

Je vychytralý, chlubí se

Je ironií, že jedním z největších náznaků toho, že muž miluje, je láska sama k sobě, kterou vyjadřuje. Zní to divně, ale bývá to tak.

Vychytralost a vychloubání se ale nejsou mnohdy hodnoty, které ženy u mužů hledají. Pokud je to mužova přirozenost, je třeba být ostražitá, někdy se tím ale zase jen snaží vybudovat jakousi vlastní hodnotu, jednoduše chce zapůsobit.

Nepodněcuje fyzickou intimitu

Jednou z věcí, která je rovněž náznakem jeho citů k vám, ale o to více znepokojující, je fakt, že nepodněcuje fyzický kontakt. O to víc to mate, pokud vy sama sblížení chcete. V takovou chvíli je jednoduché dospět k závěru, že nejspíš nemá zájem.