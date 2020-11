Manžel podstoupil vasektomii, oba toho litujeme

„Moje tělo bylo za poslední tři roky těhotenstvími a kojením dost vyčerpané. A navíc, představa dalšího nečekaného těhotenství mě doslova děsila,” vysvětluje na začátek Alex.

Její tělo podle jejích vlastních slov nebylo na tak rychle navazující těhotenství připraveno, navíc se sama bála, že by nebyla schopna případnému třetímu dítěti dát vše, co by si zasloužilo. I proto vše nahrávalo manželově vasektomii (přerušení chámovodů za účelem sterilizace).

„Samozřejmě jsme se mohli rozhodnout pro nějaké méně trvalé řešení, jako je třeba nitroděložní tělísko, ale měla jsem poměrně negativní zkušenosti s hormonální antikoncepcí. I to hrálo pro vasektomii,” vysvětluje na svém blogu.

S jejich „štěstím” na oplodnění si navíc byli jisti, že i při méně zásadních řešeních by chtě nechtě mohla znovu otěhotnět. Navíc jako rodina měli malé auto, malý dům, platili hypotéku a další věci. To vše z logického hlediska hrálo pro to nemít už v budoucnu další děti.

Když tedy bylo nejmladšímu potomkovi sedm měsíců, zašli oba za odborníkem a vyplnili žádost o vasektomii. O pár dní později bylo vše „vyřešeno”.

Nejdřív vděk, pak zklamání

„Ze začátku jsme byli oba nesmírně vděční a měli radost z toho, že jsme to udělali. Mohli jsme mít sex, kdykoli jsme chtěli, a nemuseli se ničeho obávat. Asi po roce se to ale začalo měnit,” popisuje Alex.

Někteří z jejich blízkých přátel začali zakládat rodiny, jiní, kteří už děti měli, si pořídili další. „Začalo se mi hlavou honit, že jsme to taky třeba mohli později ještě zkusit,” vypráví Alex.

„Stále častěji mě přepadá smutek z toho, že moje děti nebudou mít další sourozence. Navíc dcera se mě občas při hraní s panenkami zeptá, kdy budu mít v bříšku další miminko,” dodává s tím, že to trápí nejen ji, ale i manžela.

Tok jejích myšlenek a přemýšlení o tom „co kdyby” došly dokonce tak daleko, že se Alex začala zajímat o to, zda se dá vasektomie nějak zvrátit. Nejen cena některých zákroků (v rozmezí 100 až 300 tisíc korun), ale i velká rizikovost procedury s vyhlídkou minimálního úspěchu ji doslova zaskočily.