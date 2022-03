Lži, které nás obírají o radost ze života

„Zaměření se na radost vás ve skutečnosti posílí a pomůže vám odolávat mnoha výzvám, které jsou součástí skutečného života. Je to ve skutečnosti mnohem efektivnější než se strachovat, co se kde objeví negativního,“ uvádí na svém blogu koučka a poradkyně Cynthia Ackrillová, která se již téměř deset let zabývá prevencí proti stresu, vede různé workshopy a programy zaměřené na boj s ním.

Pomáhají nám přežít, ale nesmějí nám ovládnout život. Někdy je proto lepší vyhnout se výzvám podobného typu (až udělám to a to, budu konečně šťastná/ý) a raději se zaměřit na hledání aktuální radosti a štěstí.

Samozřejmě, vidět štěstí ve tváři někoho, koho milujete, je nakažlivé a uspokojivé. Jenže to netrvá věčně, přijdou i horší chvíle. Smutek druhých by v nás ale rozhodně neměl vyvolávat to samé. Naopak. Empatie a schopnost vcítit se do bolesti druhých by nás měla motivovat k tomu, abychom udělali ze světa lepší místo.