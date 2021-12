Lze někdy omluvit čtení textových zpráv partnera?

Všichni víme, že není v pořádku nahlížet do mobilního telefonu druhého člověka. Přesto se občas dostaneme do situace, kdy chceme znát pravdu. A pokud nám pravdu nedokáže říct partner z očí do očí, pak začneme koketovat s myšlenkou rychlého prolistování jeho mobilu.

Doopravdy jde o podvádění, nebo má partner jenom náročný týden v práci? Má kamaráda, se kterým pořádá spontánní výlety na ryby, nebo je to poprvé, co si spolu vyrazili? Nebo máte nějaké další pochybnosti o partnerově věrnosti? To všechno jsou otázky, které byste si měla položit dříve, než vtrhnete do jeho mobilu.