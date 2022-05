Klíčová komunikační pravidla při seznamování

Řekněme si popravdě, to, že vás muž zaujme hlavně proto, že je na první pohled okouzlující, ještě neznamená, že je to ideální partner právě pro vás, nebo že zrovna také uvažuje o vážném vztahu.

Při správné komunikaci během seznamování to lze ale poměrně rychle zjistit. A případně se začít poohlížet jinde, pokud to nevyjde.

„Pamatujte, že seznamování je proces výběru. Takže si předem ujasněte, co chcete nejen od sebe, ale i potencionálního partnera,“ uvádí na svém blogu tým vztahových koučů Orna a Matthew Waltersovi. Zkuste se soustředit na uvedená klíčová komunikační pravidla.

Zprávy piště stručně

V současné době, kdy nám jsou blízkými partnery mobilní telefony, jsou textové zprávy zásadní složkou komunikace. Při psaní jakékoli zprávy se proto soustřeďte na stručný a jednoznačný obsah (Sedím v kavárně v rohu…. V kolik se v sobotu večer sejdeme? Atd.) Tolik populární smajlíky jsou roztomilé a nabízejí řadu variant, i tak jim ale podle koučů stále chybí určitá „jemnost“.

Důležité body komunikace přes zprávy ale nikdy neřešte. Příliš mnoho textu dává prostor pro nesprávnou interpretaci a nedorozumění. Vsaďte na debatu tváří v tvář.

Neuhánějte muže, který s vámi být nechce

Mám mu napsat, nebo čekat, až mi odpoví? Mám volno, co kdybych mu napsala a sejdeme se? Tyto myšlenky se honí hlavou nejedné z žen v raných fázích seznamování. Pravidla psaní textových zpráv se možná mohou zdát matoucí (kdo má komu napsat atd.), ale ve skutečnosti jsou velmi jednoduchá.

Muž, který bude mít zájem, ho sám projeví, nenechá se uhánět. Pokud vás tak neosloví s návrhem na další schůzku, nejspíš nemá zájem. Ano, můžete napsat, že se vám minulý večer líbil, nebo že vám chybí. Ale pokud to budete vy, kdo bude neustále iniciovat kontakt, nebude to dělat dobrotu. Zkuste proto chvíli počkat a uvidíte, jak moc velký zájem má.

Více volejte, méně pište

Textování je snadné a nevyžaduje příliš mnoho úsilí. Možná i proto většina mužů jen píše, ale nevolá. Co když ale chcete slyšet jeho hlas? Nalaďte ho, aby vás chtěl také slyšet. Můžete mu napsat, jak se cítíte, když slyšíte jeho hlas. A až zavolá, dejte mu najevo, jak moc si toho vážíte.

Říkejte to, co si myslíte, a myslete vážně to, co říkáte

V dokonalém světě by vaše spřízněná duše ihned věděla, jaké jsou vaše potřeby a přání, aniž by se musel dotyčný ptát. Jenže držet se této fantazie vede jen k zármutku a zklamání.

„Přitažlivost a hluboká láska nepřicházejí se schopností číst myšlenky,“ tvrdí poradci. Klíčem je komunikace. Požádejte o to, co chcete a potřebujete. Podělte se o to, jak se cítíte.

Chcete zjistit, jaký je? Sledujte jeho činy

Je okouzlující, ale je skutečně ten pravý? Zkuste se zaměřit na to, co pro vás dělá. Souhlasí s vašimi slovy či radami, ale neřídí se jimi? Vyzná vám lásku, ale nechce se s vámi pravidelně vídat?

Pokud si vás váží a chce být s vámi, vloží do toho svůj čas i energii, aby to tak bylo.

Čelte konfliktům s respektem

I v tom nejromantičtějším vztahu jsou konflikty nevyhnutelné. Nesnažte se je eliminovat. Drobný nesoulad dává příležitost zjistit, zda mezi vámi může vzniknout hlubší pouto. Vyhýbání se konfliktu jen zbytečně zvýší napětí.

Chcete-li být milována taková, jaká jste, je třeba řešit i nepříjemné věci. A přistupovat k nim s respektem a v klidu, ale nebát se říci svou pravdu. Stejně tak dovolte partnerovi sdělit tu jeho.

Dejte vědět jasně, zda stojíte o pomoc, nebo jen vyslechnutí

Muži jsou „nastaveni“, aby pomáhali a opravovali, a skutečnost, že o vás stojí, znamená, že chtějí pomáhat.

Když vznesete problém, jdou ho vyřešit. Pokud tedy pomoc opravdu chcete, je to skvělé. Pokud ale chcete, aby si jen vyslechl, o co jde, dejte to jasně vědět. Tento poměrně nevinný komunikační kontrast přitom již stál za rozpadem nejednoho manželství, tvrdí odborníci.

Jestli tedy toužíte nastolit ve vztahu co největší harmonii, rozhodněte se, zda hledáte muže, který bude bedlivě naslouchat, nebo věci aktivně řešit.

Sdílejte to, na čem vám záleží

Nezadržujte v sobě to, co od vztahu chcete. Toužíte-li být matkou, dejte mu to jasně vědět. Nemusíte na něj rovnou vyhrknout, že chcete otěhotnět do dvou let, ale jasně mu řekněte, že mateřství je pro vás důležité.

Je možné, že se lekne, a vy budete zklamaná, ale je lepší to řešit hned na začátku než se s podobnými pocity potýkat po letech vztahu.