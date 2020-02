Ke spokojenosti ve vztahu stačí často málo

Vzít partnera jen tak kolem pasu, obejmout ho, sem tam ho pohladit, dát mu pusu, občas mu něco hezkého zašeptat do ouška – to všechno jsou maličkosti, které partnery stmelují, utvářejí mezi nimi hluboká pouta a zároveň posilují jejich emocionální zdraví, díky čemuž se pak snáze vyrovnávají s nejrůznějšími problémy.

Ženy zase potěší, když jim muž pomůže s domácností. Mnohdy postačí, když vyndá a nandá nádobí do myčky, sklidí ze stolu nebo pozve ženu na večeři, do divadla, kina či jen tak na procházku.

Nejčastější partnerskou chybou je, když vše hezké začnou vnímat jako samozřejmost. Partneři si navzájem přestanou skládat komplimenty, protože to je přece jasné, když jsou spolu, tak proč to stále opakovat, což je bohužel ten největší omyl.

Postupem let se i na základě těchto maličkostí ze vztahu vytrácí to podstatné – vzájemná úcta a obdiv. Proto raději stále chvalte, děkujte, buďte všímaví a snažte se dělat druhému radosti. Jakmile ve vztahu začnete komentovat jen to špatné, je to cesta do pekel.