Když vám muž řekne, že není připravený na vztah

Hledáte muže na vážný vztah, ale on se ještě nechce vázat? Foto: Profimedia.cz

Najít vhodného partnera pro život je dříve či později cílem nejedné ženy. Díky seznamovacím aplikacím se to může zdát snazší. Jenže co když konečně narazíte z vašeho pohledu na toho pravého, a po čase se ukáže, že on sám ještě není na vztah připraven?