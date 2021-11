Když se z milované osoby stane tyran

Alfa samec je pro ženy velmi přitažlivý, pro mnohé doslova vysněný ideál muže. Jenže to, co je z počátku neodolatelné a žádoucí, se může velmi snadno proměnit ve stav, který začne okolí, potažmo druhému v páru, škodit. Zažívají to mnohé ženy, bohužel to ne vždy dokážou otevřeně přiznat.

Podobné je to samozřejmě i ve vztahu, kde je alfou žena. I ona má zpočátku všechny vlastnosti, které muži imponují. Pokud ale alfy překročí pomyslnou hranici, mohou velmi snadno začít právě kvůli svým vlastnostem časem šikanovat ty, kteří je vroucně milují.

Je tak třeba mít neustále na paměti, že existuje chování, které nelze tolerovat, ať už druhého jakkoli milujete, varuje na svém blogu manželská a rodinná terapeutka Carin Goldsteinová.

Jak poznat, že se z vašeho muže či ženy stává tyran? Pokud zaznamenáte některý z níže uvedených příznaků, je načase vztah co nejdříve přehodnotit, případně raději rovnou opustit.

Obviňuje vás z věcí, za které nemůžete

Například se rozbije myčka nebo přestane fungovat televize a dotyčný okamžitě zaútočí a předpokládá, že je to vaše vina, a případně řekne: „Co jsi s tou myčkou/televizí udělal/a?“ Toto není chování, které byste očekávali ve zdravém vztahu.

Mluví s vámi jako s dítětem

Dostává se vám ve vztahu blahosklonných a/nebo trestajících poznámek typu: „Chci, abys více přemýšlela o…“, „Měl bys mít lepší úsudek o…“ atd. Jednoduše jde o to, že s vámi nikdy nemluví jako rovný s rovným, ale spíše jako s dítětem. Ovšem každé dobré partnerství by se o vše mělo dělit rovným dílem.

Při prosbě o pomoc či nápravu používá zastrašující tón

Klasický případ – jste v restauraci a manžel (manželka) dostane jídlo příliš studené. Útočným tónem pak požaduje po číšníkovi, aby jídlo odnesl zpět a vrátil ho kuchaři s tím, aby to napravil. Jednoduše druhým nařizuje, jako by byli nuceni se tím řídit. Toto rovněž není zdravé chování.

Kritizuje vaši povahu a možná i vaše děti

Když je dotyčný „tyran“ frustrovaný, neřekne nikdy napřímo „jsem frustrovaný“. Místo toho použije vaši osobu, případně vaše děti, jako záminku. „Co to s tebou sakra je? To nemůžeš nic udělat správně?“ To je jen jeden z příkladů.

Trpí „syndromem právníka“

Co to vlastně je „syndrom právníka“? Je to povahový rys člověka, která má příliš velké ego a věří, že nemůže udělat nic špatného. Jde vlastně o jakousi narcistickou poruchu osobnosti. Mnoho tyranů má tendenci spadat do kategorie narcistů a věří, že jsou chytřejší, informovanější a jednoduše lepší v rozhodování než všichni ostatní.