Když peníze způsobují problémy ve vztahu

Jenže to není pravda. Lásku si za peníze nekoupíte, stejně tak vám peníze nemohou nahradit čas strávený s vašimi bližními. Naopak, ve výsledku mohou ve vztazích napáchat hodně škody. Podívejte se s námi, kdy peníze mohou způsobovat potíže.

Je velmi snadné se z hlediska peněz srovnávat s ostatními. Máte stejné množství peněz jako vaši sousedé, známí? Jaký je jejich dům, lepší než ten váš? Chodí jejich děti do soukromých škol? A tak by se dalo pokračovat dál a dál.

Pravda je taková, že čím víc budete srovnávat svůj vztah z hlediska financí s ostatními, o to víc budete zklamaní. Každý jsme na jiném místě, vždy tak bude existovat někdo, kdo je a bude na tom lépe, vysvětluje na svém blogu manželská a rodinná finanční terapeutka a poradkyně Lianne Avilaová z americké Kalifornie.

Budete mít každý svůj účet, nebo si založíte společný? Jak moc utrácíte? Chcete někam investovat? Jakou částku jste ochotni vložit do zábavy? To jsou jen některá témata, která by se měla řešit. Jinak brzy začnou peníze vztah nepříjemně ovládat či narušovat.