Jste zaseknutá ve vztahu? Šest známek, které to odhalí

Ruku na srdce, žádný vztah není věčně zalitý sluncem, a tak je jasné, že dříve nebo později dojde mezi partnery ke sporu. Podstatné je pouze to, aby partneři dokázali problém vyřešit, a následně se posunuli dál.

„Doopravdy platí, že určité množství sporů je ve vztahu normální. Pokud se ale s partnerem neustále hádáte a následně jste permanentně nešťastná, vypadá to, že žijete v nezdravém vztahu,“ tvrdí psycholog Stephen J. Betchen.

Není žádným tajemstvím, že fyzické zdraví je úzce propojeno s naší psychickou pohodou. Jakmile tedy člověk žije v nešťastném vztahu, rázem se to promítne i na jeho zdraví.

Jak už bylo zmíněno, vztahy jsou o rovnováze. V žádném případě není přípustné, aby jeden partner ovládal druhého. I když by se mohlo zdát, že „ovládání“ je doménou pouze patologicky nezdravých vztahů, opak je pravdou.

Věřte nebo ne, manipulátoři umí tahat za nitky velmi nenápadně, a tudíž si jejich partneři častokrát ani nevšimnou, že jsou manipulováni. Podívejte se na váš vztah kritickým okem a pokuste se zanalyzovat, jestli se váš partner nestaví do role manipulátora. Pokud ano, vymaňte se ze vztahu co nejdříve.

„Často říkám, že pokud žena vstoupí se svým partnerem do místnosti plné mužů a nemůže alespoň z jednoho neznámého muže spustit oči, pak není se svým partnerem šťastná,“ tvrdí psycholog Stephen J. Betchen.

„Říká se, že lepší je být sám než být zadaný a cítit se osaměle. Pokud bojujete s vnitřní prázdnotou, a to navzdory tomu, že máte partnera, pak nemá smysl ve vztahu nadále setrvávat,“ říká psycholog a dodává, že pravděpodobně mezi vámi nedochází k emocionálnímu nebo fyzickému propojení.

Už dlouho přemýšlíte, že vztah opustíte, ale bojíte se, co na to řeknou vaše děti, rodiče nebo přátelé? Pokud je vám tento scénář povědomý, pak to vypadá, že udržujete vztah jenom kvůli „ostatním“. Pravděpodobně tušíte, že tato situace není ideální a rozhodně není v pořádku, abyste na úkor druhých zapomínala na vlastní štěstí.